Les forces gouvernementales irakiennes, soutenues par les combattants des Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) ont mené des opérations de nettoyage contre des poches du groupe terroriste Daech à travers le pays, tuant des dizaines d’extrémistes.

Le bureau de presse des Hachd al-Chaabi a déclaré mardi dans un communiqué que des avions de combat de l’armée de l’air irakienne avaient lancé une frappe aérienne contre une camionnette alors qu’elle circulait sur une route dans la région de Hawi à l’est de Samarra, située à 125 kilomètres au nord de la capitale Bagdad.

Le communiqué ajoute que le raid aérien a été effectué à la suite d’une information sur les terroristes de Daech dans la région, faisant remarquer que huit takfiristes avaient été tués.

Cette évolution intervient un jour après que le Service irakien de lutte contre le terrorisme (CTS) a annoncé dans un communiqué qu’il avait mené un raid sur des cachettes de Daech dans le désert de la province d’al-Anbar, à l’ouest du pays.

Selon le communiqué, les troupes du CTS ont pilonné les positions des terroristes extrémistes et les ont affrontés, faisant huit morts.

Un communiqué du service de presse du commandement des opérations conjointes a annoncé le 5 août que les unités de l’armée irakienne, de la police et des Hachd al-Chaabi, soutenues par les avions de combat de l’armée de l’air irakienne, avaient lancé la troisième phase de l’opération « Volonté de victoire » dans l’est de la province de Diyala et dans la province de Ninive au nord du pays.

Selon le communiqué, les troupes ont commencé des opérations de recherche dans les zones rurales proches des villes de Miqdadiyah, Jalawla et Khanaqin dans la province de Diyala.

Le communiqué note que l’offensive vise à « renforcer la sécurité et la stabilité dans les zones situées au nord de Bagdad et ses environs, dans les provinces de Diyala, Salaheddine et Anbar ».

L’armée irakienne et les Hachd ont mené la première phase de l’opération de « Volonté de victoire » le 7 juillet pour sécuriser la province d’al-Anbar ainsi que les régions du centre et du nord de Salaheddine et de Ninive.

Source: PressTV