Le destroyer lance-missiles chinois Xi’an, de la 32e flotte d’escorte navale chinoise, est arrivé le vendredi 16 août en Égypte au port de la base navale d’Alexandrie pour une escale technique de quatre jours.

L’ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, et d’autres diplomates de l’ambassade, ainsi que plus de 300 représentants, ont assisté à la cérémonie d’accueil et sont montés à bord du navire pour une visite.

Des représentants des forces navales égyptiennes et le commandant de la base navale d’Alexandrie, Hisham Safwat, ont également assisté à la cérémonie.

L’année 2019 marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et de la marine de l’Armée populaire de libération, ainsi que le 63e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Égypte. L’arrivée du Xi’an revêt une importance particulière, car elle renforcera davantage l’amitié entre les deux pays, a déclaré M. Liao dans un discours de bienvenue.

Cette escale technique contribuera à renforcer l’amitié traditionnelle entre la Chine et l’Égypte et à consolider la coopération amicale entre les deux marines, a pour sa part ajouté Zhao Weidong, commandant de la flotte.

Une série d’activités telles que des exercices maritimes conjoints et des matchs de football entre les deux marines aura également lieu au cours de l’escale de quatre jours.

