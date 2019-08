Alors que depuis le premier août, les colonies sionistes vivent au rythme des opértaions commandos lancées depuis Khan Younes, au nord de Gaza ou encore depuis la Cisjordanie, fait que le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh a reconnu dans son allocution du 18 août.

Un analyste israélien revient sur ces faits qui ont mis sens dessus dessous le régime israélien. « Le Hamas a largement restauré sa puissance militaire depuis la guerre de 2014 », affirme Amir Bukhbut, expert militaire israélien, interrogé par le site Walla.

Bukhbut reprend les constats du colonel Israel Shomer, commandant d’une division déployée en Cisjordanie occupée.

« Aujourd’hui, les tunnels utilisés par le Hamas pour attaquer Israël sont extrêmement préoccupants, en dépit des plans périodiques que l’armée a mis en place pour identifier ces tunnels. Nous prévoyons des scénarios à partir de Gaza : des dizaines de milliers de Palestiniens qui afflueront vers les colonies israéliennes ou des positions militaires, ou encore des motards armés opérant sur le front israélien. Et ces éventualités ne sont pas invraisemblables. L’armée israélienne cherche des moyens de les contrer ». L’objectif étant d’éviter une détérioration de la situation et d’empêcher une guerre ouverte avec le Hamas », a indiqué Shomer.

Et d’ajouter: « Toute action a des conséquences du point de vue du droit international et sur le plan sécuritaire et politique. Pourtant, l’un des objectifs de l’armée israélienne est d’achever les travaux du mur souterrain anti-tunnels, de contrer les manifestations et les opérations armées à la frontière et d’anticiper une guerre généralisée. L’armée n’exclut pas non plus que le Hamas tente d’enlever des soldats israéliens en passant par les tunnels puisqu’il suit à la loupe des opérations des forces israéliennes le long des frontières de Gaza », a ajouté Shomer.

« Ce qui pose problème c’est que Gaza parvient toujours à s’adapter au progrès de l’armée israélienne dans le domaine des technologies de l’information et à changer de stratégies et de plans opérationnels », dit Israel Shomer.

Ces propos interviennent alors que le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a affirmé dimanche soir que la « principale mission de son mouvement consistait à renforcer l’unité inter-palestinienne et de faire un front uni entre Gaza et la Cisjordanie ». Haniyeh a même invité Mahmoud Abbas à se rendre à Gaza pour que cette unité soit effective.

Source: Avec PressTV