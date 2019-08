Le chef du Centre d’études stratégiques de l’armée iranienne, le brigadier général Ahmad Pourdestan, a affirmé que « la désintégration des USA serait plus rapide que prévu » a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dans un discours prononcé dans la ville de Qom, le brigadier général Ahmad Pourdestana souligné que « la dette américaine s’élève à 22 000 milliards de dollars , les USA sont donc aujourd’hui le pays le plus endetté au monde ».

Il a ajouté que « si le projet d’abolir le dollar issu des transactions entre la Russie et la Chine était mis en oeuvre, nous entendrions le bruit des os brisés des USA ».

Et de poursuivre : »Les États-Unis disposent de 180 000 soldats, de centaines d’avions ultra-sophistiqués et de plusieurs dizaines de porte-avions, d’hélicoptères et de chasseurs de mines, mais ils sont toutefois incapables d’attaquer l’Iran ».

Et d’ajouter : « Les Américains ont envahi l’Afghanistan en 2001 et ils ont attendu pour que le terrain soit propice à l’invasion de l’Iran, mais cela n’est jamais arrivé. En 2003, ils ont envahi l’Irak et ils sont restés pendant 14 ans près des frontières iraniennes. Non loin des frontières orientales et occidentales de l’Iran sont installés des soldats américains et naviguent aussi les bâtiments des États-Unis et de leurs alliés dans les eaux du golfe Persique et de la mer d’Oman. Or, aucun d’entre eux n’a réussi à s’approche de l’Iran et ils ont été obligés de quitter la région ».

Le général Pourdastan a indiqué que « sans le courage et la prompte intervention des forces armées iraniennes, l’Irak et la Syrie auraient connu un destin différent » ajoutant que » les forces armées iraniennes sont passées à l’acte juste à temps et elles ont bel et bien accompli leur mission historique ».

Le président du Centre des études stratégiques de l’armée iranienne a souligné que « les forces armées iraniennes ne se laisseraient jamais prendre par surprises » et que « toute agression de l’ennemi se heurterait à une réponse foudroyante des forces armées iraniennes. Le drone américain Global Hawk a été abattu par un système de défense antiaérienne de fabrication iranienne. Voilà un exemple d’une réponse qui fera regretter l’ennemi. Cette capacité de dissuasion est une grande gloire « .

Source: Médias