Une base militaire des Hachd al-Chaabi, située au nord de Bagdad, a été attaquée le mardi 20 aout.

Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée noire s’échappant de la base al-Bakr dans la province de Salaheddine.

Les explosions ont eu lieu dans des entrepôts d’armes appartenant aux forces des Hachd al-Chaabi, sanctionnées par les USA.

Entre-temps, le membre du Conseil politique du Hezbollah irakien (al-Nujaba), Firas al-Yasir, s’est félicité, le mardi 20 août, du revers US dans leurs tentatives d’éliminer « cette composante faisant partie des forces armées irakiennes ».

Les membres du Hachd al-Chaabi ont combattu aux côtés des forces armées irakiennes contre le groupe takfiro-wahhabite Daesh.

« Recourant à tous les moyens à leur disposition, les États-Unis n’ont lésiné sur rien depuis 2014 pour liquider les Hachd. Mais les puissantes Unités de mobilisation populaire, fortes du soutien et de la coopération de leurs frères chargés de la sécurité, ont su aussitôt neutraliser complètement le projet américain», a expliqué M.al-Yasir.

Ce responsable du mouvement al-Nujaba a poursuivi : « Les États-Unis cherchent à s’emparer des zones occidentales, particulièrement celles qui sont ouvertes et qui se trouvent aux frontières syrienne et jordanienne afin de servir leurs propres intérêts, qui ne pourraient pas être assurés sans l’élimination des groupes de la Résistance. »

« Mais leur projet a échoué et ils finiront par subir une nouvelle défaite dans les jours qui viennent », a-t-il promis.

Il a aussi exhorté le gouvernement de Bagdad à mettre fin à la présence de la coalition US et d’autres troupes militaires étrangères en Irak dans les plus brefs délais.

Sources: AFP + PressTV