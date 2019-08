Le chef adjoint des Hachd alChaabi, Abou Mahdi al-Mohandes, a affirmé dans un communiqué que « les avions israéliens de la flotte américaine visaient des quartiers généraux de l’armée irakienne, et que parmi ces opérations américaines certaines visent à assassiner des personnalités nationales et jihadistes , et inscrire de nouveaux noms sur la liste du terrorisme du Trésor américain » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Il a indiqué : « sur la base de leur enquête, les services de renseignements des Hachd ont récolté des informations confirmant que les forces américaines avaient laissé cette année quatre drones israéliens pénétrer dans l’espace aérien irakien, via l’Azerbaïdjan, afin de mener des opérations contre des quartiers-généraux militaires irakiens, au moyen d’agents ou d’opérations de qualité utilisant des drones modernes ».

Al-Mohandes a indiqué : « Nous avons des informations, des cartes et des enregistrements des heures de départ et d’atterrissage de tous les types d’avions américains et du nombre d’heures de vol. Les avions américains ont examiné les informations et les données concernant les brigades des Hachd, ainsi que leurs munitions, leurs matériel et leurs armes ».

Et d’ajouter : « les avions américains ont récemment effectué une reconnaissance de notre QG au lieu d’en faire contre Daech ».

« Nous avons présenté nos informations au Commandement des opérations conjointes et à la défense aérienne. Et nous sommes convaincus que la surveillance de nos QG , le ciblage de nos QG, dévoilent l’implication directe des USA puisque notre espace aérien est sous le contrôle militaire américain qui exploitent l’autorisation de reconnaissance » a souligné alMouhandes.

Il a noté que « l’armée américaine utilise l’espace aérien irakien à des fins civiles et militaires et bloque également tout autre aéronef de l’armée irakienne ».

Il a ajouté que « pendant le blocage des avions irakiens, les avions américains et israéliens étaient autorisés à mener des attaques répétées ».

Il a également souligné que » les forces des Hachd traiteront avec fermeté tout avion étranger survolant ses bases à l’insu du gouvernement ».

Et de conclure : » « Nous annonçons que les forces américaines sont responsables de ce qui s’est passé, et nous les tiendrons responsables de tout ce qui se passera à partir de maintenant ».

Source: AlManar + Agences