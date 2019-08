Israël dispose actuellement des systèmes antiaériens destinés à intercepter les missiles balistiques. L’un de ces systèmes les plus performants est l’Arrow 3. Cependant, les caractéristiques du missile iranien Sejjil montrent que cet engin est en mesure de contourner les systèmes antiaériens israéliens, ce qui préoccupe vivement les ennemis.

Dans la foulée, un site web israélien qui se focalise sur les questions militaires et balistiques a rendu public un rapport à propos des capacités balistiques iraniennes : « Le missile Emad de fabrication iranienne est en mesure de contourner le système de défense antiaérienne israélien Arrow 3 qui a été conçu et fabriqué par l’industrie aérienne d’Israël et le Boeing américain ».

Uzi Rubin, expert israélien des questions militaires, estime que les capacités militaires et balistiques de l’Iran font peur à de nombreux Israéliens et qu’elles rendent moins probable la possibilité d’une infiltration stratégique d’Israël au Golan et dans les régions palestiniennes.

« Je prononce tous les ans un discours à propos du programme balistique iranien. Durant l’année passée, ce programme a été beaucoup modifié sans que personne n’y fasse attention. L’Iran développe rapidement son programme balistique », a déclaré Uzi Rubin.

Et d’ajouter : « Les missiles balistiques iraniens sont produits et stockés en masse et il existe même des signes faisant preuve de l’exportation de ces missiles. Ça, c’est incroyable ! Nous étions auparavant témoins d’exportation de missiles vers l’Iran et maintenant le processus a été inversé ».

Al-Jazeera a récemment publié une infographie des capacités balistiques iraniennes à l’appui des informations fournies par des journaux occidentaux.

Par ailleurs, le quotidien israélien, The Jerusalem Post a évoqué la grande performance du missile Sejjil. « Les exercices balistiques iraniens se sont déroulés avec des systèmes anciens et cela suscite une question : qu’est-ce que sera l’avenir des missiles iraniens ? Ces exercices ont été pleinement supervisés par Israël non pas pour voir quel type de missile a été testé mais pour voir quel missile a disparu. Le missile Sejjil qui avait été testé en 2009, n’est pas apparu lors de ces exercices ».

Il est sûr et certain que la République islamique d’Iran n’a besoin d’autorisation de personne pour renforcer ses capacités défensives et balistiques et qu’elle suit ses programmes défensifs notamment dans le domaine balistique avec sérieux et détermination.

Les missiles Sejjil, Khoramshahr, Shahab et Emad viennent à l’appui de cette affirmation d’autant plus que le missile Shahab est en mesure d’atteindre ‘Israël’ en moins de dix minutes ; en sept minutes plus précisément, selon les Israéliens eux-mêmes.

Les bras puissants comme le Corps des gardiens de la Révolution islamique, l’armée et le Bassij dont dispose la République islamique d’Iran dissuadent les ennemis de l’attaquer.

Source: PressTV