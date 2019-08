Les Brigades du Hezbollah irakien ont accusé « les USA d’avoir attaqué des bases militaires irakiennes, affirmant que « toutes les forteresses américaines se trouvent à portée de leurs missiles » a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Les Brigades ont déclaré dans un communiqué: « Dieu tout-puissant a rendu nos ennemis des idiots, dans certains leur stupidité est évident à travers leurs mauvais calculs, et dans d’autres à travers leur arrogance. Car aprés des années de confrontation avec Daech, un complot planifié par les Américains et leurs alliés, aboutissant à une victoire écrasante pour l’Irak , ils cherchent à déchirer l’Irak, le diviser, répandre la mort, destruire ses villes et terroriser son peuple. »

Le texte souligne : « Les Américains sont responsables du ciblage des sites militaires irakiens, et nous savons qu’ils envisagent de lancer d’autres attaques, de manière directe ou de pousser les sionistes à les commettre. Nous savons qu’ils ont recruté des agents de l’interieur pour leur fournir des informations et pour planifier des opérations visant à liquider les Moudjahidines et à viser des symboles nationaux, et même à viser les sanctuaires sacrés, comme ils l’ont fait auparavant à Samarra en bombardant le sanctuaire des deux Imams alHadi et alAskari (10eme et 11 eme Imam chez les chiites duodécimains), la paix soit sur eux pour enflammer des conflits sectaires ».

Les brigades du Hezbollah concluent dans un ton menacant: « Nous adressons un dernier avertissement à l’ennemi américain: tout nouveau ciblage d’un site irakien aura pour conséquence une riposte sévère et décisive, où vous goûterez à la mort, et vos forts ne vous protégeront pas. Toutes vos bases sont sous la portée de nos missiles , vous ne devriez pas vous laissez entrainer par vos illusions, c’est nous qui avons le dernier mot. Soyez sûr, si vous déclenchez la confrontation, elle ne se terminera pas que quand vous vous retirerez de la région ».

