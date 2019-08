Les autorités iraniennes ont annoncé qu’un premier service de transport maritime à destination du Qatar serait prêt à démarrer dans les prochains jours, dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations commerciales avec ce pays du golfe Persique, victime du blocus imposé par les États arabes voisins.

Siavoch Arjmandzadeh a déclaré que le service d’expédition assurerait le fret des palettes et de divers types de conteneurs, y compris ceux destinés au transport frigorifique.

« Compte tenu des coûts élevés du transport aérien, le Grand Ferry […] pourrait ouvrir un nouvel horizon pour les relations commerciales entre l’Iran et le Qatar », a déclaré Arjmandzadeh.

L’Iran a offert une aide essentielle au Qatar depuis que le pays a été sanctionné par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d’autres États à la suite d’un différend diplomatique en juin 2017. L’émirat gazier de 2,7 millions d’habitants dépend principalement des importations pour satisfaire à ses besoins alimentaires.

Arjmandzadeh a déclaré que le nouveau service de transport maritime à destination du Qatar pourrait « considérablement » augmenter les exportations iraniennes vers le pays arabe, tout en ouvrant un nouveau chapitre des activités touristiques.

Il a ajouté que le Grand Ferry, doté de 500 lits et de 1 200 sièges dans 250 chambres, devrait prochainement permettre le transport de passagers entre l’Iran et le Qatar.

Le lancement du service d’expédition intervient moins d’un an après la visite à Bouchehr des autorités qataries pour discuter des possibilités d’accroître les importations et les voyages de passagers en provenance d’Iran.

Le Grand Ferry, un navire roulier construit dans l’ouest de la France en 1983, a une longueur de 144 mètres et une largeur de 26 mètres. Il est resté amarré dans le port de Bouchehr depuis le 19 juin, date à laquelle il est arrivé pour commencer les préparatifs du nouveau service.

Il est prévu que le navire effectue deux voyages par semaine entre les ports de Bouchehr et de Hamad, distants de plus de 400 km, à l’extrémité nord et sud du golfe Persique.

Source: PressTV