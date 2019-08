La conseillère présidentielle syrienne Buthainachaaban a affirmé à la chaine satellitaire libanaise al-Mayadeen que « la Turquie n’a pas respecté les accords d’Astana et que ses postes de contrôle ont autorisé des transferts d’armes et l’occupation d’une partie de nos terres » selon la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Mme.Chaaban a souligné que « la Turquie a prouvé au cours de la dernière phase qu’elle soutenait et armait les terroristes ».

Et de poursuivre : » les bases turques échangent des armes avec le Front al-Nosra , occupent la terre et commettent des crimes contre le peuple syrien », soulignant que « le poste de contrôle Mork est assiégé et l’armée syrienne est en mesure de supprimer les postes de contrôle turcs et les terroristes ».

A noter que des unités de l’armée syrienne sont arrivées au périmètre de la zone turque , et les hommes armés ont confirmé que leurs factions ont réussi à s’échapper avant que l’armée syrienne prenne le contrôle d’une colline au sud d’Idlib.

Source: Traduit d'AlMayadeen