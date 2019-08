S’exprimant à l’occasion de la commémoration de la deuxième libération du Liban de Daech, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah a qualifié l’attaque israélienne contre la banlieue-sud, via deux drones militaires, « de violation des régles de confrontation, très très très, dangereuse » annonçant une nouvelle période dans la confrontation contre l’ennemi israélien dans laquelle « le Hezbolah compte détruire tout drone israélien qui viole le ciel libanais » car « ces drones ne sont plus des drones de reconnaissance ou d’espionnage mais des drones suicidaires militaires et donc d’agression ».

Il a précisé : « Cet agression suicidaire est le premier acte d’agression depuis le 14 aout 2006. C’est une agression officielle » soulignant « il n’est pas question de permettre au scénario de l’Irak de se répéter au Liban, pas question de revenir en arrière » .

Son éminence a poursuivi : « nous allons riposter et nous allons tout faire pour empêcher la répétion de ce scénario, tout faire » , ajoutant que « nous dans la résistance islamique nous ne permettrons pas un tel scénario de se répéter quel que soit le prix « .

S’adressant aux Israéliens : « l’armée israélienne a rassuré les colons du Nord, moi je leur dis : ne misez pas sur le fait que le Hezbollah ne va pas riposter « .

Pour ce qui est de l’agression israélienne en Syrie tuant deux éléments du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah a promis de riposter, depuis le territoire libanais contre cette agression.

Il a d’abord expliqué les fait en soulignant : « En syrie, l’aviation israélienne a effectué un raid contre une base du Hezbollah ce n’est même pas une base, c’est une maison qui abritait deux résistants du Hezbollah, deux martyrs libanais sont tombés .. Netanyahou s’est vanté d’avoir visé une base des Gardiens, il ment. Or, vous savez que nous ne plaisantons pas quand nous vous avons prévenu que si vous tuez un de nos fils en Syrie, nous allons riposter « .

Et d’ajouter : « nous allons riposter à ce crime depuis le Liban et non pas depuis les hameaux de Chebaa, et donc je dis aux soldats israéliens sur la frontière : restez collés au mur, accoudés sur un seul pied et attendez un jour, deux jours, trois.. »

Les principaux points de ce discours:

Source: AlManar