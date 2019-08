Directement après le discours du SG du Hezbollah S. Hassan Nasrallah du dimanche 25 août 2019, des dessins et des illustrations ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, mettant surtout en exergue la phrase dans laquelle il a sommé les soldats israéliens en leur disant: » Mettez-vous au pied du mur sur une jambe et demie ». Il venait de mettre en garde Israël que le Hezbollah allait riposter aux deux attaques perpétrées dans la nuit de samedi à dimanche, la première étant aérienne a été perpétrée en Syrie et a coûté la vie à deux hommes du Hezbollah . La seconde ayant été réalisée via deux drones dans la banlieus sud de Beyrouth.

