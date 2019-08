Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dans une vidéo diffusée ce lundi qu' »Israël continuera à « défendre sa sécurité par tous les moyens nécessaires », suite au regain de tensions aux frontières nord et sud ces derniers jours.

« L’Iran agit sur plusieurs fronts pour commettre des attaques meurtrières contre Israël », a déclaré M. Netanyahu.

« J’appelle donc la communauté internationale à agir immédiatement pour que l’Iran mette fin à ces attaques », a-t-il précisé.

Par ailleurs, l’entité sioniste a prévenu lundi soir le Liban que « toute attaque du Hezbollah contre Israël engendrerait une riposte israélienne automatique contre le Liban « dans son ensemble ».

Selon la chaine Canal 13, le Premier ministre Netanyahou aurait demandé dimanche au secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo de transmettre un message de sa part au Premier ministre libanais, Saad Hariri.

Dans ce message, M.Netanyahu avertissait que si le Hezbollah répliquait aux frappes israéliennes rapportées contre des cibles des milices iraniennes et pro-iraniennes au Liban, en Syrie et en Irak, ces derniers jours, Israël « réagirait sévèrement contre le Liban dans son ensemble et ne ferait pas de distinction entre le Liban et le Hezbollah au cours de sa riposte ».

Source: Médias