Les marchés asiatiques sont en baisse, poussant la valeur de l’or à son plus haut niveau en six ans, alors que les investisseurs cherchent un placement sûr pour leurs actifs après que le Président Trump a confirmé sa volonté d’intensifier la guerre commerciale avec la Chine.

Le cours de l’or a augmenté de 20% en 2019 alors que la guerre commerciale entre Washington et Beijing s’intensifie. Son cours a ainsi atteint la barre des 1.550 dollars ce lundi 26 août, son plus haut niveau depuis avril 2013.

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin se sont intensifiées ce week-end, entraînant une spectaculaire chute des actions, des obligations et des produits de base.

En conséquence, les marchés asiatiques se sont ouverts en affichant des baisses notables. Le Nikkei du Japon a chuté de plus de 2%, tandis que le Hongkongais Hang Seng a perdu plus de 3%. Le Shanghai Composite a quant à lui chuté de 1,4%, tout comme le S & P/ASX 200 australien qui lui a perdu 1,5%.

De plus, les dix personnes les plus riches du monde ont perdu plus de 14 milliards de dollars le 23 août en raison de la chute des échanges mondiaux suite à l’aggravation du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, selon les chiffres du Bloomberg Billionaires Index (BBI), qui inclut les 500 personnes les plus riches de la planète.

«Avec des signes de turbulences économiques, nous avons assisté à un basculement vers des actifs refuges, tels que l’or», a déclaré Madhavi Mehta, analyste pour Kotak Securities Ltd à Live Mint. «L’or et le marché des actions ont généralement une corrélation négative. L’optimisme face à l’or a donc augmenté avec l’incertitude croissante à l’égard des actions mondiales.»

