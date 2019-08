Le commandant de la Force géospatiale des Gardiens, le général Amir Ali Haji Zadeh a affirmé que l’Iran était prêt à réagir face aux USA après avoir abattu son avion espion dans le Golfe ».

Il a révélé que »lorsque le premier missile ou la première bombe tirépar l’Iran aurait frappé les bases américaines au Qatar et aux Emirats Arabes Unis « .

Dans un discours pour commémorer les martyrs, le brigadier Zadeh a affirmé que « les responsables iraniens avaient la certitude qu’il n’y aurait pas de guerre et que l’ombre de la guerre que certains pays avaient lancée pendant des années était un grand mensonge. Dés,la première frappe US contre notre territoire, nous aurions frappé leurs bases au Qatar et aux Emirats Arabes Unis et leurs navires dans la mer d’Oman, ce à quoi nous visions auparavant. »

Et de conclure : »certains pays arabes ont pris conscience d’avoir été escroqués et d’avoir dépensé tout leur argent pour rien ».

Source: Traduit d'AlMayadeen