La présence israélienne en Irak inquiète de plus en plus les dirigeants de ce pays. Ainsi que le projet qu’Israël préconise et qui devrait être mis en application d’ici 2025.

Le débat est à son comble d’autant que c’est l’entité sioniste qui est soupçonnée d’être derrière les récentes frappes qui ont visé des dépôts d’armements des forces de mobilisation populaires al-Hachd al-Chaabi. A la question de savoir pour quelles raisons ce sont les drones israéliens et non pas américains qui effectuent ces frappes, les réponses données officiellement, dont celle de combattre l’influence de l’Iran, ne semble pas convaincantes.

Des éléments se trouvent d’ores et déjà dans l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad, a révélé le secrétaire général du mouvement Hezbollah al-Noujaba, faction militaire qui fait partie des Hachd .

Selon Akram al-Kaabi, les Israéliens arrivent en Irak à l’aide des passeports américains, rapporte le site francophone de la télévision iranienne Press TV.

« Al-Noujaba sait bien que les Israéliens se trouvent dans l’ambassade des États-Unis et dans la base aérienne al-Assad », a-t-il affirmé.

Il a aussi dévoilé la présence d’une femme officier israélienne occupant le rang militaire de général dans un camp à Arbil, dans la zone du Kurdistan irakien.

S’agissant de la stratégie israélienne pour l’Irak prévue pour l’an 2025, elle aurait été mise au point par le Mossad, indique D. Dia Wajed al-Mohandes, un professeur universitaire irakien qui avait été porté candidat pour un ministère uu cabinet irakien. Dans un article publié par l’agence de presse irakienne Buratah News, il indique tenir ses informations d’experts occidentaux, voire meme de juifs d’origine irakienne ayant la nationalité israélienne, qu’il a rencontrés lors de ses voyages et des conférences auxquelles il a participées en Occident.

Cette stratégie israelienne pour l’Irak se résume par une phrase : l’Irak est la part d’Israël. Sur plusieurs plans.

Il devrait servir de marché pour les produits et les services israéliens.

Il serait aussi la cible d’investissements israéliens, dont entre autre ceux d’irrigation et de distillation des eaux surtout dans la badia de Samawa, le désert de Najaf, de Karbala et d’al-Anbar. Des mesures de sécurité ultra sophistiquées sont prévues pour ces régions dont des caméras, des drones connectés à des satellites israéliens et autres.

Israël convoite d‘ici l’an 2025 de s’accaparer la totalité du marché des produits manufacturés irakiens. Il ne se contente pas du pétrole irakien qui lui est déjà vendu à bas prix, via le Kurdistan en passant par la contrebande de Dubaï.

Un projet comprenant le pétrole, l’eau et la construction d’un réseau de chemins de fer se trouve déjà prêt. Il avait été élaboré par le gouvernement d’Ehud Barak.

Et ce n’est pas tout. Israël semble vouloir aussi mettre la main sur l’Etat irakien.

Citant des sources irakiennes en lien avec le Qatar, D. Wajed rapporte qu’un haut-officier de l’armée israélienne s’est rendue à Doha pour proposer d’acheter le poste du ministre de la Défense irakien, pour le montant de 200 millions de dollars. On rapporte aussi que d’innombrables hommes politiques irakiens ont des dossiers chez le Mossad israélien qui les a pris en flagrant délit dans des positions compromettantes à caractère sexuel, permettant leur chantage pour qu’ils se plient à son diktat.

Pour le Kurdistan, estime le professeur irakien, les Israéliens préconisent l’instauration d’une monarchie similaire à celle des pays du Golfe, avec les Barazani comme dynastie.

Il est question que les Israéliens cherchent aussi à vendre aux Irakiens des équipements militaires américains caducs pour s’en procurer des nouveaux. Ce scénario aurait déjà été exécuté à plusieurs reprises dans ce pays.

En 2025, les Israéliens voudraient récupérer le legs juif irakien, avoir le droit de s’approprier des biens immobiliers et faire décréter une loi au Parlement irakien pour obtenir des passeports irakiens. M. Mohandess dit tenir cette information d’un député du parti travailliste israélien, Mordechaï ben Waret lorsqu’il l’a rencontré dans une conférence a Barclay. Il est juif d’origine irakienne et chercheur dans l’Institut Leg des juifs de Babylone à Tel Aviv. Il lui a même confié que les Juifs comptent superviser les mausolées de certains prophètes, dont Daniel, Yoshua, Jacob, Jonas, Tho al-Kefl, al-Ozeir, Ibrahim,… Et ils aspirent aussi à prendre le contrôle des archives juives, des manuscrits juifs et de la bibliothèque juive.

Il est clair que le projet israélien en Irak est multidimensionnel. Sur le papier du moins. Véhiculé par l’influence américaine, il occulte les agents irakiens et leur résistance, comme s’il était sur une terre sans peuple.

Source: Divers