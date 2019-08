Le président de la Commission eurasiatique et l’ambassadeur d’Iran à Moscou ont examiné les préparatifs de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange.

Tigran Sarkissian, président de la Commission eurasiatique et Mahdi Sanaï, ambassadeur d’Iran en Russie, ont examiné ensemble les travaux de mise en application de l’accord sur une zone de libre-échange entre l’Union économique eurasiatique (UEEA) et l’Iran.

« L’adoption de cet accord est un événement historique. La création d’une zone de libre-échange avec l’Iran est la priorité de la Commission économique eurasiatique », a affirmé Tigran Sarkissian.

« Cet accord nous permettra d’entrer en négociation avec les partenaires iraniens. Bientôt le texte sera finalisé », a assuré le président de la Commission eurasiatique.

« Cet accord revêt une importance cruciale pour l’Iran. Il est dans l’intérêt de l’économie et du peuple iraniens. Le processus de négociation a été confronté à plusieurs défis mais il a finalement abouti et cet accord a été signé et adopté », a pour sa part déclaré Mahdi Sanaï.

L’Union économique eurasienne et l’Iran ont signé un accord intérimaire sur la zone de libre-échange le 17 mai 2018, accord qui a eu un impact positif considérable sur l’augmentation des échanges commerciaux entre l’Iran et les pays membres de cette union, notamment avec allègement du régime douanier.

L’Union économique eurasienne a débuté ses travaux le 1er janvier 2015 et elle comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan.

Source: PressTV