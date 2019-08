Plusieurs véhicules blindés turcs ont atteint la zone frontalière entre la Turquie et la province syrienne d’Idleb, où un cessez-le-feu unilatéral concernant l’armée syrienne vient d’être proclamé.

Selon l’agence officielle turque Anadolu, une colonne de chars et de véhicules blindés provenant de différentes unités militaires du pays ont atteint la région d’Antakya située dans une zone frontalière entre le gouvernorat syrien d’Idleb et la province turque de Hatay. La colonne est partie en direction des unités militaires déployées à la frontière syrienne, tout en respectant les mesures de sécurité.

L’armée russe a annoncé le vendredi 30 août qu’un cessez-le-feu unilatéral, concernant uniquement l’armée syrienne, entrera en vigueur samedi 31 août dans la région d’Idleb, dans le nord-ouest du pays, en proie aux combats.

A Damas, l’agence officielle Sana a indiqué que l’armée syrienne avait accepté de respecter l’arrêt des hostilités mais qu’elle « se réservait le droit de réagir aux violations ».

Selon l’AFP, citant l’OSDH, le pouvoir syrien a cessé ses frappes aériennes ce samedi sur cette région occupée par une coalition de milice jihadistes takfiristes Hayat Tahrir al-Cham, et dont la colonne vertébrale n’est autre que l’ex- d’Al-Qaïda le front al-Nosra. Les combats aussi auraient cessé.

L’ensemble de ce secteur aurait dû être protégé par un accord sur une «zone démilitarisée», dévoilé en septembre 2018 par la Turquie et la Russie. Mais il n’a jamais été respecté par les milices takfiristes sur place.

La bataille de libération de cette province et de ses environs a été lancée fin avril 2018, via des bombardements aériens et à l’artillerie des positions des milices rebelles.

A partir du 8 août a été lancée l’offensive terrestre au cours de laquelle ont été libérées la ville stratégique de Khan Cheikhoun dans le sud d’Idleb et la totalité de la province de Hama.

Le Président Recep Tayyip Erdogan a de nouveau dénoncé « une offensive inacceptable» dans cette zone, prévenant que des centaines de milliers de déplacés syriens se rapprochaient de la frontière turque.

