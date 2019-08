Le commandant en chef de la Force de la Défense aérienne de l’armée iranienne a affirmé que les forces interarmées de la République islamique d’Iran, surtout les forces des unités de la DCA de l’armée iranienne, sauront bien surprendre l’ennemi, le moment venu.

Lors d’une cérémonie tenue en présence des officiers de l’Armée de l’air, ce samedi 31 août, le général de brigade, Alireza Sabahifard, a une nouvelle fois fait état de la disposition complète des forces armées iraniennes à défendre le pays avant d’affirmer :« Les fils de la patrie défendront, jusqu’à leur dernière goutte de sang, les intérêts suprêmes de l’Etat tout comme les causes de la Révolution islamique et son fondateur. »

Selon le commandant Sabahifard, le secteur de la défense aérienne a fait » ces dernières années d’immenses progrès « , qui ont été au-delà des attentes. « L’Iran est en voie de devenir un pôle de fabrication de drones et de quadrirotors qui opèrent dans une gamme très différente », s’est-il réjoui.

« Notre système de défense aérienne ne cesse d’améliorer ses capacités. Il réserve de nombreuses surprises, qui assureront nos amis et effrayeront nos ennemis », a-t-il ajouté avant d’évoquer les batteries de missile anti-missile « Bavar 373 » et le radar Falagh, dévoilés ces derniers jours.

« La technologie nationale qui préside à la fabrication de ce système de Défense nous permet d’en faire usage dans n’importe quelles circonstances climatiques et en fonction des menaces, quelle qu’en soit la nature. Mais le Bavar 373 n’est pas le seul élément de notre bouclier antimissile. Le système antiaérien iranien « 15 Khordad », dévoilé récemment peut aussi intercepter et détruire différentes cibles. Sans oublier le radar Falagh d’une portée de 400 km. »

Selon les observateurs militaires, les propos du commandant en chef de la DCA iranienne laissent penser à des capacités non dévoilées des forces iraniennes.

Dans un article daté du vendredi 30 août dans les colonnes d’Al-Binaa, le chroniqueur libanais, Mohammad Sadek al-Husseini estime « improbable » une confrontation militaire entre les Etats-Unis et l’axe de la Résistance avec au centre l’Iran :

« Au mois de mai les agissements guerriers US ont atteint leur apogée. Les Etats-Unis ont envoyé un groupe aéronaval dans les eaux internationales non loin des frontières iraniennes tout en renforçant les sanctions économiques et financières contre Téhéran. Les Américains cherchaient soit à faire plier l’Iran et à l’obliger à accepter leurs conditions, soit à faire en sorte que la rue iranienne explose et finisse par renverser le « régime »…Mais soudain les Etats-Unis ont décidé de maintenir leur flotte à distance et à ne pas se déployer dans le détroit d’Hormuz. Ce n’est certes pas la lettre signée par les 400 généraux réservistes de l’armée américaine ou encore les conseils de « l’Etat profond » sur les impacts dévastateurs d’une guerre avec l’Iran qui auraient fait changer d’avis à M. Trump. Alors quelle arme secrète iranienne dévoilée soudain aux yeux des décideurs de la Maison Blanche a fini par basculer tout, par arrêter la machine de guerre US? Certaines sources haut placées n’écartent pas la possible de détention par l’Iran d’une arme que les grands pays connaissent sans savoir que l’Iran en possède aussi. Il s’agit des armes AD et A2 ou Anti Access/Anti Denial capables de viser les porte-avions US par torpille, missiles de croisière et missiles balistiques interposés et faire de ces mastodontes de mer, un tas de ferrailles », affirme l’analyste.

