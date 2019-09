La riposte du Hezbollah a provoqué la réaction de différentes composantes de l’axe de la Résistance.

Les groupes de la Résistance palestinienne ont publié, le dimanche 1er septembre 2019 au soir, un communiqué dans lequel ils félicitent le Hezbollah libanais pour s’être vengé du régime sioniste, a rapporté l’agence de presse iranienne Fars News.

Fars News a rapporté que le Hamas et le Jihad islamique avaient applaudi à cet acte de bravoure.

Selon la chaîne libanaise Al-Mayadeen, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré : « La Résistance libanaise est tout à fait en droit de défendre la nation libanaise face aux agresseurs. »

Un membre éminent du Jihad islamique, Abu Moujahed, a quant à lui affirmé : « En dépit de toutes les mesures de précaution du régime sioniste, le Hezbollah a réussi à riposter à ses agressions. »

Le Conseil des oulémas de la Palestine a lui aussi salué l’attaque lancée par les combattants du Hezbollah sur un véhicule militaire sioniste.

Ce groupe palestinien a confirmé que « la réponse du Hezbollah témoigne de la capacité libanaise à riposter à toute agression du régime sioniste », a rapporté Al-Mayadeen.

Le porte-parole d’Ansarullah au Yémen a également salué la riposte héroïque du Hezbollah et le droit du Liban à se défendre face aux agressions israéliennes.

Ali Chamkhani réagit à l’attaque de représailles du Hezbollah

Dans la foulée, le représentant du Leader de la Révolution islamique et secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran, Ali Chamkhani, a déclaré que la région du golfe Persique et le Levant étaient le théâtre des actes perfides des États-Unis et du régime israélien.

« La destruction du drone américain par l’Iran et la punition du régime israélien par le Hezbollah libanais mettent en évidence la volonté du front de la Résistance de contrer les menaces et les mesures belliqueuses du front des déstabilisateurs dans la région », a souligné Ali Chamkhani en réaction à la toute récente attaque de représailles du Hezbollah contre le régime israélien.

Il a qualifié le Hezbollah d’un mouvement « authentique », « intelligent » et « populaire », ajoutant qu’il prend en considération les intérêts du peuple libanais avant de prendre toute décision sur le plan politique et défensif.

Le dimanche 1 septembre vers 16h00 (heure locale), les combattants du Hezbollah « ont détruit un véhicule militaire sur la route de la caserne d’Avivim [dans le nord des territoires occupés], tuant ou blessant tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur », a déclaré le mouvement de résistance libanais dans un communiqué diffusé par Al-Manar.

Il convient de noter que la colonie d’Avivim, qui est en fait de son vrai nom la localité de Salha, était un territoire libanais sous l’occupation et le mandat français (1919-1927). Ces derniers avaient offert, en 1923, ce village à leurs homologues britanniques qui l’ont annexé aux territoires palestiniens, après avoir chassé ses habitants libanais.

Sources: Rédaction + PressTV