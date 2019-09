L’Union des oulémas musulmans de la province de Diyala en Irak a réaffirmé son soutien aux Forces de mobilisation populaire, les Hachd al-Chaabi.

Le président de l’Union, Jabar al-Maamouri, a déclaré au site d’information Al-Maalomah que « les Hachd al-Chaabi sont un mouvement patriotique avec une conception pure et nette de la patrie… Il a été à la tête des opérations anti-Daech et de libération du territoire irakien ».

« L’Union des oulémas musulmans à Diyala et dans d’autres provinces installera des boucliers humains pour défendre les positions des Hachd contre les frappes de drones israéliens. La peur du régime sioniste est principalement due à l’idéologie des Hachd al-Chaabi », a-t-il indiqué.

Al-Maamouri a également critiqué et reproché le silence de diverses factions envers le bombardement des positions des Hachd par Israël. Il a dit que « les Hachd al-Chaabi bénéficient du soutien du peuple en Irak et toute tentative d’Israël et des États-Unis de porter atteinte à son pouvoir sera vouée à l’échec ».

« Des enquêtes gouvernementales ont conclu que le responsable de certaines de ces attaques est certainement et définitivement Israël », a indiqué Ahmad al-Assadi, responsable des Hachd et porte-parole du Fatah à des journalistes, le 31 août.

Le 25 août, les Hachd ont spécifiquement accusé Israël d’être responsable d’une attaque de drone ayant tué un de leurs combattants dans l’ouest près de la frontière syrienne.

« Le gouvernement prépare des preuves et documents suffisants pour présenter une plainte au Conseil de sécurité (de l’ONU). Il ne soumettra pas de plainte contre une entité inconnue », a-t-il ajouté.

Source: PressTV