Les groupes de résistance irakiens ont annoncé qu’ils seraient prêts à combattre aux côtés du Hezbollah, au cas où une guerre éclatait entre Israël et le Hezbollah libanais.

Cette position a été exprimée par Hamed al-Jazaeri, le secrétaire général-adjoint du groupe Saraya al-Khorasani, affilié aux Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi).

« si une guerre éclatait entre le Hezbollah libanais et le régime occupant israélien, les forces des Brigades al-Khorasani combattraient aux côtés du Hezbollah face aux forces israéliennes », a-t-il affirmé, a rapporté l’agence de presse iranienne Fars news.

« Le droit à l’auto-défense est un droit légitime ; nous sommes partisans du Hezbollah », a affirmé Hamed al-Jazaeri, cité par Baghdad Today.

Selon ce dirigeant des Hachd al-Chaabi, le champ de bataille de la Résistance ne connait aucune limite.

De même, le porte-parole du mouvement Ansar al-Awfia, Adel al-Kar’awi, a affirmé que pour les groupes de résistance irakiens, peu importe la scène de confrontation avec le régime israélien soit en Irak ou au Liban.

« L’ennemi est le même ennemi et le but est le même but. La guerre n’est pas le choix des groupes de résistance irakiens, mais au cas où une guerre nous était imposée, nous n’hésiterons pas à y riposter », a affirmé al-Kar’awi, ajoutant que le groupe Ansar al-Awfia participerait à la guerre, si toute composante de l’axe de la Résistance était visée par le régime israélien.

En riposte à l’attaque aux drones israéliens contre la banlieu sud de Beyrouth, et au raid aérien israélien contre le sud de Damas au cours duquel deux combattants du Hezbollah ont perdu la vie, le Hezbollah libanais a frappé le dimanche 1er septembre un véhicule militaire israélien dans le nord de la Palestine occupée.

À ce sujet, l’ancien vice-premier ministre irakien, Baha al-Araji, a salué l’opération du Hezbollah contre les forces israéliennes, émettant l’espoir que l’Irak aussi lui emboîterait le pas et répondrait aux agressions israéliennes.

Au moins quatre sites des Hachd al-Chaabi ont fait l’objet d’attaques aériennes perpétrées a fortiori par des drones israéliens.

