Le 1er septembre, la DCA iranienne a dévoilé son nouveau drone à réaction baptisé « Kian ». Le drone fabriqué par l’industrie militaire iranienne est capable d’augmenter la capacité de la défense aérienne de l’Iran de façon bien significative, à l’heure où les tensions continuent à s’accroître dans la région.

Le drone Kian, selon le concepteur, est à même de changer même les capacités de défense « air-air » de la DCA iranienne, vu qu’il s’agit d’un drone conçu en deux versions, combat et de défense, capable de mener à la fois des missions d’attaque et de reconnaissance.

D’après le concepteur, Kian peut devenir une arme très efficace surtout dans le cadre des missions anti-radar. Comment? L’appareil est conçu pour être monté par des systèmes optiques ou des censeurs d’onde radar. Sa simplicité et surtout sa rentabilité en termes de production de masse fait de Kian une arme propre à participer dans des frappes au drone simultanée.

Les experts de la DCA iranienne disent que Kian et d’autres drones sophistiqués de combat et de reconnaissance peuvent se charger d’une partie des missions définies traditionnellement pour des avions d’interception. Dans ce sens, les drones profitent de deux avantages : il est difficile pour l’ennemi de les intercepter étant donné la capacité des drones à voler à de très basses altitudes et leur capacité à voler à des vitesses très basses contrairement aux avions d’interception. Le drone Kian peut créer une couche très efficace de la défense aérienne à basse altitude pour défense le territoire qu’il couvre notamment pour intercepter et détruire les drones et les hélicoptères ennemis.

Un appareil de capacité de Kian, intégrable dans le cadre des patrouilles aérienne, saurait parfaitement, à même, de réduire à zéro le risque de voir la DCA iranienne d’être pris de court surtout qu’il s’agit d’un appareil susceptible d’être doté de missiles.

Les experts relèvent aussi le fait que l’appareil fonctionne avec des moteurs de jet à propulseur, ce qui lui confère une grande vitesse ainsi que la capacité d’entrer en combat aérien. Et ce d’autant plus qu’il est furtif et peut facilement contourner les radars et les systèmes de défense aériennes les plus sophistiqués.

Source: Press TV