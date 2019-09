Le chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran le général brigadier Hussein Salami a révélé que les ennemis de l’Iran ne connaissent que très peu de choses sur les capacités défensives de son pays.

« Ils les verront sur le terrain. La capacité dissuasive a été fondée à la base de la supériorité face aux grands ennemis et ils savent qu’elle ne peut être ni infiltrée ni vaincue », a-t-il ajouté, selon la chaine de télévision iranienne arabophone al-Alam.

Il a poursuivi : « il faut développer les capacités iraniennes en fonction d’une stratégie de supériorité face aux forces de l’Arrogance internationale »

Selon lui, seule une partie de ces équipements militaires ont été dévoilés.

Et le général Salami de conclure : « le but du développement des capacités défensives iraniennes est de préserver la sécurité nationale de l’Iran, son indépendance et sa souveraineté ».

Source: Médias