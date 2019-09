Le président de l’organisation Bassidj (Force de mobilisation iranienne ou force d’intervention populaire rapide), le général de brigade Gholamreza Soleymani, a fait part de la formation de 1 000 cyber-brigades à travers le pays.

À la question de savoir quels sont les programmes envisagés par l’organisation Bassidj pour contrer les menaces cybernétiques de l’ennemi, le général de brigade Soleymani a souligné : « La présence des forces révolutionnaires dans le cyberespace s’est améliorée et le Bassidj a réussi à orienter bien les jeunes motivés, énergiques et spécialistes dans le cyberespace et à lancer 1 000 cyber-brigades dans le pays. »

Les ennemis se sont toujours dits préoccupés par la présence bien organisée de jeunes révolutionnaires iraniens dans le cyberespace, ce qui met en évidence l’importance du renforcement et du développement de nos capacités dans ce domaine.

Le « Sepehr 110 » est un système de communication mobile adapté aux situations de combat, aux missions de défense passive et de renseignement.

En ce qui concerne les programmes de la lutte contre la pauvreté de l’organisation Bassidj, le général de brigade Soleymani a indiqué : « L’an dernier, nous avons mis à l’ordre du jour l’application de 40 000 plans destinés à lutter contre la pauvreté, à créer de l’emploi et à construire des infrastructures. Grâce à la coopération avec les Gardiens de la révolution le peuple et les appareils exécutifs du pays, on a donné le coup d’envoi à l’exécution de ces plans. »

Selon ce dernier, jusqu’ici 20 000 plans ont été exploités dans les régions pauvres et ce processus se poursuivra.

« Tous les appareils de l’Ordre de la RII, dont le Bassidj et le CGRI, font attention au règlement des problèmes des régions défavorisées et moins développées », a-t-il souligné.

