Intervenant à côte de la ministre française des Armées, Florence Parly, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une rencontre au format 2+2 avec leurs homologues russes, Jean-Yves Le Drian a estimé que le temps est venu de réduire la défiance entre la Russie et l’Europe.

Tout en estimant que la Russie et l’Europe avaient «une Histoire commune faite de drames, de tragédies mais aussi de coopération», ce que doivent rappeler les prochaines commémorations de la chute du mur de Berlin et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le chef de la diplomatie français a déclaré qu’il était temps d’améliorer les relations entre la Russie et l’Europe.

«Le moment est venu, le moment est propice pour travailler à réduire la défiance entre la Russie et l’Europe qui devraient être des partenaires sur le plan stratégique et économique et qui devraient d’autant plus être des partenaires parce qu’il y a beaucoup de liens qui nous unissent et la France veut agir en ce sens», a-t-il déclaré.

M.Le Drian a souligné que lui et Mme Parly étaient «venus proposer, au nom du Président de la République, un nouvel agenda de confiance et de sécurité».

Dossier ukrainien

Le chef de la diplomatie française a également salué l’échange de prisonniers entre Moscou et Kiev qui a eu lieu samedi 7 septembre.

«C’est une avancée, cela crée un état d’esprit, il faut maintenant le renforcer, le fertiliser, c’est la raison pour laquelle nous pensons qu’une initiative sommet de Normandie serait opportune dans les semaines qui viennent», a-t-il indiqué.

Levée des sanctions antirusses

Constatant un nouvel état d’esprit entre la Russie et l’Europe, le ministre a toutefois jugé prématuré de lever les sanctions antirusses.

«Ce n’est pas encore l’échéance de levée des sanctions, c’est un état d’esprit nouveau tel que nous ne l’avons pas vécu depuis quand même plusieurs années donc nous nous réjouissons», a-t-il ajouté.

