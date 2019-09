Est-on parti pour une nouvelle guerre du Liban sur fond de bras de fer entre l’Occident et l’Iran ? Robert Fisk (The Independent) fait le point sur un conflit à hauts risques pour Israël (dont on se souvient qu’il avait perdu, du moins pas gagné, le précédent en 2006 face au même Hezbollah).

Après deux guerres civiles, de nombreuses invasions et des assassinats politiques, on pourrait penser que le Liban mérite une pause dans ce qui est la plus grande crise depuis la précédente. Mais non, nous étions cette semaine avec des Israéliens affirmant que le Hezbollah exploitait une fabrique de missiles dans la vallée de la Bekaa et que le Premier ministre – le Libanais et non l’Israélien – affirmait que les investisseurs mondiaux pourraient placer leur argent dans son pays, même si cette nation infiniment petite a l’un des ratios dette/PIB les plus élevés au monde. 150% pour être précis.

Saad Hariri, le Premier ministre en question – et oui, son père a en effet été assassiné par une énorme voiture piégée à quelques centaines de mètres de chez moi à Beyrouth – tente de dissuader la menace d’une dégradation de la cote de crédit au moment même où le Liban lui-même se déclarait lundi en « état d’urgence économique ». C’est son père milliardaire, très dépensier, qui a lancé la nouvelle faillite de son pays avec un nouveau centre-ville gigantesque après la destruction de la majeure partie de Beyrouth lors de la guerre civile. C’est de la deuxième guerre civile dont nous parlons. Elle a duré 15 ans et coûté environ 150 000 vies. Soit dit en passant, ce chiffre s’élève à 175 000, selon les journaux auxquels vous faites confiance.

Mais la dernière crise au Liban est presque imparable. Cela commença avec deux drones israéliens qui se sont écrasés dans la banlieue sud de Beyrouth, où se trouve le siège du Hezbollah, et de nombreux experts en matière de sécurité ont affirmé que les cibles étaient des sites de fabrication de missiles du Hezbollah. Les Israéliens n’ont pas dit qu’ils utilisaient des drones – ce qui à Beyrouth signifie qu’ils l’ont fait – mais le Hezbollah a produit la vidéo d’une roquette frappant apparemment en train de heurter un véhicule blindé israélien du côté israélien de la frontière sud-libanaise. Les Israéliens ont déclaré qu’aucun de leurs soldats n’avait été tué. Le Hezbollah a affirmé que deux avaient été mortellement blessés.

Il s’agissait en tout cas de représailles contre une frappe israélienne sur une base du Hezbollah en Syrie – où le Hezbollah, avec les Russes, défend le régime de Bachar al-Assad. L’attaque de missiles transfrontaliers a persuadé les Israéliens de tirer des fusées éclairantes et des obus dans le sud du Liban. Ceux-ci ont déclenché une série d’incendies dans la garrigue autour du village de Maroun al-Ras, ce qui poussa les députés libanais à affirmer qu’Israël avait commis des « crimes environnementaux ». Vous pouvez voir comment ces choses deviennent facilement hors de contrôle.

La grande question : le Hezbollah a-t-il les moyens de frapper directement le territoire d’Israël en représailles ?

Ce n’est pas la première fois que les Israéliens prétendent que le Hezbollah a des missiles. Effectivement, le président de la milice chiite, Hassan Nasrallah, s’est fait un plaisir de confirmer les affirmations israéliennes – même si certains d’entre nous au Liban doutons du nombre de roquettes dont disposent ses hommes. La déclaration israélienne selon laquelle le Hezbollah a créé une usine de missiles dans la Bekaa soulève d’autres questions. Pourquoi, par exemple, avoir publié des photographies de l’endroit (près du village musulman chiite de Nabi Chith) et s’être abstenu de le bombarder ? Et si effectivement il y avait des missiles – prétendument iraniens (cette histoire vient des Israéliens, bien sûr) – le Hezbollah les aurait assurément déplacés à ce jour. Non ?

L’un des éléments fascinants de cette “guerre” par procuration – ou peut-être “non-guerre” – est que le Hezbollah souhaite clairement envoyer un message aux Israéliens : si l’armée israélienne souhaite véritablement attaquer les forces du Hezbollah en Syrie, ils peuvent désormais s’attendre à être attaqués à travers la frontière libanaise. En fait, Nasrallah a reconnu qu’une nouvelle “ligne rouge” avait été franchie. En d’autres termes, si les Israéliens se sentent libres de mener des frappes en Syrie, le Hezbollah ouvrira un autre front depuis le Liban. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour le Premier ministre libanais, qui appelle immédiatement ses amis occidentaux (pensez au Quai d’Orsay) et les prie instamment de dire aux Israéliens de ne pas exercer de représailles. Ses moyens semblent avoir fonctionné – pour le moment.

Mais cela signifie que la guerre en Syrie peut facilement exploser à la frontière sud du Liban, cela au moment où les Libanais rappellent comment il y a cinq ans, Benny Gantz – un politicien israélien bien connu – avait menacé de « faire reculer le Liban de 70 ou 80 ans » s’il y avait un autre conflit à la frontière libanaise. À cette époque, Gantz était le chef d’état-major israélien. Les chefs d’état-major – et les premiers ministres israéliens – menacent souvent de ramener le Liban dans le passé (neuf fois au moins selon mes calculs), mais pour le moment, les Israéliens préféreraient probablement que leur frontière nord reste calme. Ils savent, bien sûr, que le Hezbollah a aussi des drones.

En fait, le Hezbollah en a envoyé un sur Israël il y a plusieurs années, prenant des photos d’une installation militaire israélienne alors qu’elle volait vers le sud. Ce n ’est pas clair si nous sommes maintenant dans une guerre des drones. Il était certainement intéressant que les combattants rebelles à Idlib aient envoyé un drone vers la base aérienne syrienne Hmeïmim cette semaine. C’est là que l’armée de l’air russe est basée. Alors, ne perdez pas de vue le pauvre vieux Liban au cours des prochaines semaines. Ni la Syrie. Ni Israël.

Par Robert Fisk (Traduction et intertitre : Pierrick Tillet)

Sources : The Independant ; Chronique du Yeti