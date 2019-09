Le Hezbollah a fermement dénoncé la déclaration faite par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de vouloir annexer la vallée du Jourdain et des surfaces importantes en Cisjordanie occupée.

« Cette décision constitue une offensive contre le peuple palestinien qui est dans son plein droit de résister contre les offensives qui touchent à sa terre et aux richesses de son pays », a condamné le Hezbollah dans un communiqué publié par son Bureau médiatique.

Le mardi 10 septembre, Benjamin Netanyahu déclaré s’engager à annexer la vallée du Jourdain, s’il est réélu aux législatives du 17 septembre.

Selon le Hezbollah, cette déclaration ne peut qu’être en lien avec la série des positions exprimées ces derniers temps par des pays arabes du Golfe, soutenant l’entité sioniste. En allusion au processus de normalisation en cours.

« Elles lui ont fourni le droit de s’attaquer davantage aux peuples arabes, au Liban et en Palestine. Ces démarches normalisatrices et les efforts de ces pays pour mettre sur pied des alliances avec l’ennemi ont fourni à Netanyahu l’occasion de confisquer davantage de terres arabes, après avoir annexé la ville sainte d’al-Quds Jérusalem, de larges pans de la Cisjordanie puis, le Golan, et aujourd’hui la vallée du Jourdain. Le tout grâce à un partenariat affiché entre les Etats-Unis, Israël et les pays du Golfe », a déploré le texte.

Selon le Hezbollah « toutes les mesures de judaïsation israéliennes invalides seront affrontées par le peuple palestinien uni qui parviendra à les torpiller comme il l’a fait avec le deal du siècle ».

Et de conclure : « la Palestine, dans tout sa surface appartient au peuple palestinien et ce droit restera inaltérable quoique fasse l’ennemi ».

Source: Al-Manar