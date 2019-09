En évoquant les opérations au drone et au missile de l’armée yéménite contre les positions de l’Arabie saoudite, le centre de recherches de la sécurité intérieure israélienne a affirmé que les Houthis (Ansarullah) ont montré que l’Arabie saoudite était un tigre de papier.

« Les Houthis ont prouvé que l’Arabie saoudite est un tigre de papier et c’est la raison de la confusion du prince héritier Mohammed Ben Salman », a rapporté le centre de recherche de la sécurité intérieure israélienne.

« La poursuite des attaques à la roquette et au drone lancées par les combattants d’Ansarullah et les forces de l’armée yéménite est un signe de la multiplication des dangers qui menacent la sécurité et la stabilité saoudiennes » lit-on dans le rapport de ce Centre.

Les leviers de pressions manquent à l’Arabie saoudite face à Ansarullah. Elle tente donc de « sauter les marches et il se pourrait qu’elle se montre flexible à un début de dialogue avec les Houthis », est-il écrit dans le rapport du centre de recherches de la sécurité intérieure israélienne.

Le centre de recherches de la sécurité intérieure israélienne s’est déclaré préoccupé par les différends entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sur le Yémen, ajoutant qu’ils pourraient mettre en péril les intérêts israéliens.

En réponse aux attaques répétées de la coalition saoudienne, l’armée yéménite et les combattants d’Ansarullah ont tiré des missiles et mené des attaques au drone contre des cibles à l’intérieur de l’Arabie saoudite, affirmant que la situation resterait la même tant que les attaques contre le Yémen se poursuivraient.

L’invasion de la coalition saoudienne sur le Yémen a commencé en mars 2015 et elle se poursuit encore sous le prétexte de ramener au pouvoir Abd Rabbo Mansour Hadi, le président démissionnaire et réfugié en Arabie.

Selon les dernières estimations officielles au Yémen, plus de 50 000 personnes dont beaucoup de femmes et d’enfants ont été déjà tuées ou blessées.

Source: Avec PressTV