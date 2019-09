Avant que Facebook ne l’ait aperçu, le message «Les Arabes veulent tous nous détruire: femmes, enfants et hommes» s’affichait dans la fenêtre de discussion automatique (chatbot) sur la page officielle de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien.

Plus tard, la phrase a été décrite comme appelant à la haine et la fonctionnalité a été désactivée pour un certain temps par Facebook, affirme le quotidien israélien Haaretz. Le réseau social a estimé que ces propos violaient ses règles et a pénalisé la page officielle en la privant de chatbot le 12 septembre pour 24 heures.

Le Likoud, parti présidé par M.Netanyahu, interrogé par la presse israélienne, a commenté la situation. Selon les allégations du parti, le message s’est avéré erroné, publié par un volontaire de l’équipe de campagne. Le dirigeant de parti ignorait l’existence d’une telle phrase implantée dans la discussion automatique de sa page Facebook.

En pleine campagne électorale, le Premier ministre israélien a promis d’annexer une partie de la Cisjordanie en cas de victoire de son parti. Il s’agit de colonies implantées en Cisjordanie occupée depuis 1967. Il a également déclaré que l’entité sioniste pourrait être contraint de lancer une guerre contre la bande de Gaza dans un proche avenir afin de «renverser le régime du Hamas».

