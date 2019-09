Deux installations pétrolières du géant saoudien Aramco ont été ciblées par une attaque de drone tôt ce samedi 14 septembre, a rapporté l’agence de presse officielle saoudienne (SPA), citant le ministère de l’Intérieur.

« A 04H00 (01H00 GMT) les équipes de sécurité industrielle d’Aramco sont intervenues sur des incendies dans deux de ses installations à Abqaiq et à Khurais » dans l’est de l’Arabie saoudite, a ajouté l’agence, indiquant que « les deux incendies avaient été maîtrisés ».

Côté yéménite, le porte-parole de l’armée et d’Ansarullah a affirmé que « dix drones ont mené l’attaque contre les deux installations pétrolières saoudiennes ».

« Il s’agit de l’une des plus grandes opérations de dissuasion frappant la profondeur de l’Arabie », a fait savoir le général Yehya Sarii. Il a en outre promis au régime saoudien des opérations plus douloureuses dans le prochain avenir.

Le site d’Abqaiq, situé à 60 kilomètres au sud-ouest de Dahran, principal siège du géant pétrolier, abrite la plus grande usine de traitement du pétrole d’Aramco, selon son site internet.

Khurais, à 250 kilomètres de Dahran, est l’un des principaux champs pétroliers de l’entreprise publique qui prépare son entrée en bourse, initialement prévue pour 2018 mais reportée en raison de la chute des cours du brut sur le marché mondial.

Les attaques des forces yéménites, de plus en plus régulières, montrent qu’ils disposent d’armes avancées et constituent une menace sérieuse pour l’Arabie saoudite et plus particulièrement pour ses installations pétrolières.

Les forces yéménites revendiquent régulièrement des tirs de drones ou de missiles contre des cibles saoudiennes, en représailles aux massacres de la coalition menée par l’Arabie saoudite à l’encontre du peuple yéménite.

La coalition saoudo-émiratie mène depuis mars 2015 une guerre sans merci contre le Yémen qui a couté la vie à des dizaines de milliers de victimes.

Le 17 août, les forces yéménites avaient annoncé avoir mené une attaque à l’aide de dix drones, « la plus massive jamais lancée en Arabie saoudite », contre le champ de Shaybah (est), qui avait provoqué un incendie sur une installation gazière.

Le 14 mai, l’armée et Ansarullah avaient revendiqué une attaque de drones dans la région de Ryad, contre deux stations de pompage d’un oléoduc reliant l’est à l’ouest du royaume saoudien, premier exportateur de pétrole au monde.

Cette attaque avait entraîné l’interruption temporaire des opérations sur l’oléoduc.

Mort de 6 soldats émiratis

Entre-temps, l’état-major de l’armée des Emirats arabes unis a annoncé vendredi la mort de six soldats dans une collision entre véhicules militaires.

Ils ont été tués « alors qu’ils accomplissaient leur devoir national sur le terrain des opérations », a indiqué l’agence de presse officielle WAM, sans mentionner le lieu, le jour et les raisons de l’incident. Or, des sites yéménites ont affirmé que les soldats émiratis ont été tués suite à une explosion à Aden (sud du Yémen).

Source: Divers