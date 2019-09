De retour au Liban, l’homme d’affaires libanais Hassan Jaber qui avait été enlevé en Ethiopie a accusé le Mossad israélien de l’avoir été kidnappé.

« Le samedi 7 septembre, j’ai quitté Libreville au Gabon vers deux heures de l’après-midi et je suis arrivé vers 9 heures du soir à l’aéroport d’Addis-Ababa. À 9 heures cinq minutes en sortant de l’avion, j’ai trouvé des gens qui m’attendaient au bas des escaliers. Ils m’ont demandé de leur livrer mon passeport, me disant qu’ils appartenaient au service de sécurité de l’aéroport d’Addis-Ababa. Ils m’ont par la suite livré à des hommes qui parlaient l’arabe avec l’accent palestinien», a-t-il dit à son arrivée à Beyrouth.

Interrogé si c’est le Mossad qui l’a interrogé il a répondu : « je ne peux pas beaucoup parler de ce sujet. En général et en raison de l’ambiance qui régnait et de la nature des questions, oui c’est le Mossad israélien. On m’a interrogé sur l’atmosphère général qui concerne la résistance pour obtenir des informations ».

Libéré le dimanche 15 septembre, M. Jaber est arrivé ce mardi 17 soir à l’aéroport international de Beyrouth en provenance d’Addis-Ababa où il était en transit d’un voyage entre le Gabon et le Liban.

Il a tenu à remercier les autorités du Gabon, son pays par naturalisation, qui ont contribué à sa libération tout en reprochant aux autorités au Liban, son pays natal de ne pas avoir fait assez pour ce faire.

« Je voudrai adresser un message de grand remerciement au Gabon qui est ma seconde patrie a son gouvernement et a tous les responsables qui ont joué un rôle primordial pour m’aider à sortir de cette épreuve je voudrais aussi remercier l’Etat libanais, tout en lui adressant quelques reproches parce que franchement il a pris du temps a régler mon affaire », a-t-il dit

Et de poursuivre en critiquant le comportement nonchalant des autorités libanaises avec son affaire.

« Franchement parlant, il y a eu une sorte de nonchalance dans ce sujet. Je ne serai certes pas le dernier libanais kidnappé, il y aura surement d’autres jeunes qui le seront et qui appartiennent surement a l’environnement de la résistance. Ils seront kidnappés et arrêtés dans un aéroport quelconque, sans aucune raison, et pour le seul grief qu’ils appartiennent à une région ou un environnement », a-t-il reproché.

Selon lui l’Etat libanais se doit de suivre ce genre d’affaires et de protéger ses citoyens et ses jeunes qui vivent à l’étranger.

« Le président de la république le général Michel Aoun, le chef du Parlement Nabih Berri et le chef du cabinet Saad Hariri devraient agir pour résoudre ce problème», a-t-il ajouté.

Après avoir rendu hommage aux autorités gabonaises, Imad Jaber, le frère de Hassan Jaber et qui est le chef de la communauté libanaise au Gabon a mis en garde les immigrés libanais de transiter par les aéroports dont les autorités ne sont pas connus pour leur registre de respect des droits de l’homme.

Le député libanais appartenant au bloc du mouvement Amal Hani Qobaïssi qui faisait partie de la délégation qui a accueilli M. Jaber à l’aéroport a lui aussi demandé au Libanais de choisir un autre aéroport que celui d’Addis-Ababa où il s’est avéré qu’il se trouvait un bureau du Mossad.

« Nous n’accepterons pas que les aéroports du monde deviennent un lieu d’enquête avec nous de la part de l’ennemi sioniste, nous allons prendre les mesures adéquates pour empêcher ceci », a-t-il averti depuis l’aéroport de Beyrouth.

