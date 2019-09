Des manœuvres militaires maritimes conjointes entre l’Iran, la Russie et la Chine devraient avoir lieu prochainement, a révélé le chef du département des affaires internationales et diplomatiques défensives de l’état-major de l’armée iranienne.

Selon le général Qadir Nezami, cité par l’agence iranienne Fars news, c’est la première fois depuis la révolution islamique en 1978 que des manœuvres maritimes se tiendront entre ces trois pays.

Il a précisé qu’elles se dérouleront dans la mer d’Oman et le Pacifique, et non dans le golfe persique.

« Ces manœuvres suivront plusieurs objectifs, comprenant entre autre les échanges d’expériences tactiques et militaires, ainsi que des messages politiques qui illustrent la nature de l’harmonie entre les participants », a-t-il indiqué.

Selon lui, de hauts responsables militaires russes et chinois devraient visiter Téhéran dans le proche avenir, dont des chefs d’état-major, des ministres de la Défense, et d’autres chefs militaires.