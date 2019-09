La présence de force étrangères dans le Golfe accroît l' »insécurité », a affirmé, le dimanche 22 septembre, le président iranien Hassan Rohani après l’annonce de l’envoi de renforts de troupes américaines dans la région.

Rohani s’en est violemment pris à la « présence des forces étrangères dans le golfe Persique » qui « sème l’insécurité pour la région » et qui » perturbe le transit libre du pétrole ». « L’Iran ne permettra à personne de violer ses frontières maritimes, aériennes et terrestres, a souligné le président en mettant en garde les États-Unis, dont le président se paie le luxe d’évoquer « des attaques chirurgicales contre l’Iran et ses installations pétrolières ».

Plus loin dans ses propos, Rohani a fustigé une logique guerrière propre à Washington qui se traduit par des tensions partout où mettent le pied les Américains : « Partout où les Américains ont mis les pieds, ils ont accru l’insécurité. Cela a été le cas en Afghanistan, et en Irak. C’est le cas ailleurs. C’est tout le contraire de ce que fait et veut l’Iran. En Irak, en Syrie, au Liban, les forces armées iraniennes ont apporté la sécurité, la stabilité, et mis fin au cauchemar du terrorisme. », a-t-il martelé.

Dans une claire allusion aux propos bellicistes des autorités de Riyad qui accusent ouvertement l’Iran d’avoir planifié l’attaque au drone d’Ansarallah contre Aramco, le président iranien a tenté de leur faire entendre la raison comme pour éviter une guerre, dont les principaux perdants seront les pays de la région : « L’Iran est toujours prêt à tendre la main de la paix à tous ses voisins et même à pardonner les erreurs qu’ils ont commises à son encontre par le passé. Car l’Iran sait que « les ennemis de l’Islam et de la région cherchent à tirer le meilleur parti de nos divisions ».

Lundi 23 septembre, le président iranien part à New York pour tenir un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU. M. Rohani a indiqué qu’il allait présenter cette semaine à l’Assemblée générale des Nations unies une « initiative de paix d’Hormuz » qui « garantira la sécurité du golfe Persique et du détroit d’Hormuz avec la coopération des États de la région ». Au mois de mai, l’Iran a proposé un pacte de non-agression à tous ses voisins, initiative ignorée par les alliés américains dans la région du golfe Persique.

L’Armée de la République islamique d’Iran a organisé des défilés ce dimanche 22 septembre dans tout le pays pour marquer la Semaine de la défense sacrée à l’occasion du 39ème anniversaire du début de la guerre imposée par l’Irak entre 1980 et 1988. Du matériel militaire de pointe et certains autres équipements des forces armées sont censés être exposés lors de l’événement.

