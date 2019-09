Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah a affirmé que l’Arabie avait toujours été hostile aux mouvements de résistance dans la région.

Il a également dénoncé l’ingérence du régime saoudien dans les affaires internes des pays de la région, et ce, lors d’une interview accordée, le dimanche 22 septembre, à un organe médiatique lié au guide iranien l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei,

Sayed Nasrallah a en outre souligné que la victoire sur Daesh en Irak n’aurait pas été possible sans la position de l’autorité religieuse irakienne et le soutien de la République islamique, en plus de la cohésion interne et de l’unité nationale face à cette organisation terroriste.

Le numéro un du Hezbollah, a dans ce contexte, précisé que les organisations terroristes en Irak sont le produit de l’administration américaine qui les a transférées dans ce pays et dans d’autres après avoir échoué à semer la division entre les composantes du peuple irakien.

Source: AlManar