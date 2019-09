‘Israël’ aurait mené il y a 40 ans une expérience nucléaire au-dessus de l’Atlantique Sud, selon un rapport publié, le dimanche 22 septembre, par le magazine américain.

L’administration du président américain Jimmy Carter aurait à l’époque décidé de cacher cette information afin de ne pas mettre en péril l’accord de paix entre ‘Israël’ et l’Égypte.

Mais d’après le magazine, peu avant le lever du soleil le 22 septembre 1979, un satellite de surveillance américain appelé Vela 6911, dont le rôle est de détecter des expériences nucléaires sur Terre, a enregistré un éclair inhabituel au-dessus de l’Atlantique Sud.

Pour le personnel de la Patrick Air Force Base, il n’y avait aucun doute possible, il s’agissait d’une explosion nucléaire.

Une alerte fut lancée cette nuit-là, et le président Carter convoqua une réunion d’urgence à la Maison Blanche le lendemain.

La question était de savoir qui avait réalisé cette expérience et pour le gouvernement américain il n’existait que deux options possibles: l’Afrique du Sud ou ‘Israël’.

À cette époque, Israël était l’un des rares pays à entretenir des relations avec le régime de l’apartheid, notamment d’ordre sécuritaire confidentiel.

« Une explosion nucléaire aurait eu lieu près de l’Afrique du Sud. Elle a probablement été réalisée par le gouvernement sud-africain, ou par Israël depuis un navire, et rien d’autre », écrivait dans son journal, Jimmy Carter à la date du 22 septembre 1979.

Or le programme nucléaire sud-africain n’était pas suffisamment développé.

Et à un peu plus d’un an des élections présidentielles, M. Carter décidait de demander à ses responsables d’enterrer ces informations et de fournir d’autres raisons capables d’expliquer l’apparition d’un tel éclair.

En mai 1980, les scientifiques américains publièrent un rapport affirmant qu’il ne s’agissait probablement pas d’une explosion nucléaire.

Les gouvernements suivants, républicains et démocrates, continuèrent à dissimuler ces informations.

