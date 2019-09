« Le drone américain a été abattu par notre DCA, car il survolait illégalement les eaux territoriales de l’Iran. Que tous les États sachent que si cela se reproduisait, le drone intru serait immédiatement abattu », a déclaré le commandant adjoint du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

En marge d’une parade militaire qui a eu lieu le dimanche à Bandar Abbas (sud) à l’occasion de la semaine de la Défense sacrée (1980-1988), le général Ali Fadavi a réitéré que l’Iran était le garant de la sécurité du golfe Persique et du détroit d’Hormuz.

« Une petite partie des capacités militaires et défensives des forces armées iraniennes a été dévoilé lors des manœuvres, des expositions et des parades militaires », a-t-il ajouté en soulignant que l’essentiel des équipements et des plans militaires du pays ne serait utilisé que dans des conditions réelles de combat, « si cela s’avérait nécessaire ».

Rappelant que de nombreux États étaient au courant des grandes capacités militaires et défensives de la République islamique d’Iran, le général Fadavi a déclaré : « Alors que les Américains avouent leur faiblesse devant l’Iran, nous n’avons certainement pas à réagir aux menaces en l’air et insignifiantes de certains États de la région. »

« Nos voisins sont des pays musulmans et la politique régionale de l’Iran vise à assurer l’unité de tous les musulmans », a ajouté le commandant adjoint du CGRI en émettant l’espoir que certains gouvernements de la région finissent pas comprendre que « si l’Iran fait preuve de retenue devant leur comportement hostile, c’est uniquement pour maintenir les intérêts des musulmans ».

Source: Avec PressTV