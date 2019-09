Les images publiées, le dimanche 22 septembre, de la parade militaire à Bandar Abbas (sud) montrent que Tondar, vedette rapide des forces navales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), vient d’être équipé de missiles de croisière antinavire Qadir d’une portée de 300 kilomètres.

D’une longueur de 39 mètres et pesant 205 tonnes, Tondar est capable d’atteindre une vitesse de 35 nœuds marins (65 km/h). La vedette rapide du CGRI a un champ d’action d’environ 800 kilomètres.

Équipé initialement de quatre missiles de croisière antinavires Nour et d’un double canon de 30 mm AK-230, Tondar est équipé maintenant de missiles de croisière Qadir.

Le missile Qadir a été dévoilé en 2014, sa production en masse a commencé la même année et un grand nombre en a été livré aux forces navales du CGRI.

Lors de la parade militaire de Bandar Abbas, un lanceur double de missiles balistiques Dezfoul a été dévoilé pour la première fois.

Dezfoul est la version la plus sophistiqué des missiles Fateh et compte parmi les missiles balistiques les plus précis du pays avec Fateh-110, Fateh-313 et Fateh Mobin.

Source: PressTV