À partir de ce dimanche et pour une semaine, les forces armées iraniennes sont célébrées à travers tout le pays. Une grande parade militaire a marqué le début des cérémonies. Désormais on considère le missile de croisière Kowsar comme la carte gagnante du CGRI dans le golfe Persique.

Selon l’agence de presse russe Sputnik, Kowsar est une sorte de missile de croisière fabriqué par l’Organisation des industries de défense iranienne, missile qui est utilisé pour détruire des cibles maritimes, telles que des navires, des sous-marins, des destroyers ou toute autre vedette. Ce missile a été dévoilé pour la première fois en 2006 et mis à la disposition des forces armées iraniennes. Trois modèles de ce missile existent, à savoir les Kowsar-1, Kowsar-2 et Kowsar-3.

Avec un poids d’environ 100 kg et des ailes de plus d’un demi-mètre de long, le missile Kowsar-1 a une vitesse de Mach 1 et une portée de 20 km.

Les Kowsar-2 et 3, avec une portée de 25 km et une vitesse de Mach 1, sont toujours prêts à briser le cœur des ennemis de l’Iran dans les eaux du golfe Persique.

La surface équivalente radar (RCS) de ce missile est faible, ce qui lui permettra d’autant mieux d’échapper à un radar adverse. Ainsi, il peut combattre tous les types de vaisseaux agresseurs sans être détecté.

Les missiles Kowsar disposent de capacités telles que des systèmes anti-radar (anti-bourrage), un guidage de missile par infrarouge, un guidage par télévision, un radar millimétrique et d’autres caractéristiques qui doublent la capacité destructrice du missile.

Les missiles Kowsar sont également dotés d’un détecteur optique.

Le guidage par infrarouge ou autodirecteur infrarouge ou guidage thermique est un système de guidage à infrarouge passif qui utilise l’émission de lumière infrarouge d’une cible pour la localiser et la suivre. Les missiles qui utilisent le guidage par infrarouge sont souvent appelés « missiles détecteurs de chaleur » ou « missiles à guidage thermique », étant donné que tout corps chaud émet de la lumière infrarouge. De nombreux objets tels que les personnes, les moteurs de véhicules et les avions génèrent et émettent de la chaleur, et en tant que tel, sont particulièrement visibles dans les longueurs d’onde infrarouges de la lumière, en comparaison des objets environnants.

Tout comme d’autres lance-missiles, le lance-missiles Kowsar peut être installé au large des côtes.

Ce missile de croisière peut être déployé sur des vedettes rapides, dont Zolfaqar, et d’autres navires à grande vitesse, ce qui renforcera leur capacité offensive. On a déjà constaté que des hélicoptères Shahed-285 et des drones de combat Karrar avaient été dotés de missiles de croisière Kowsar.

Certains médias russes et arabes ont publié des rapports d’analystes militaires sur le missile iranien Kowsar, selon lesquels ce dernier avait été employé par les combattants du Hezbollah libanais, lors de la guerre de 33 jours en 2006, pour attaquer la corvette israélienne INS Hanit, coutant la vie à 4 militaires israéliens.