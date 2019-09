Plus de 150 raids aériens ont été menés rien qu’en quatre jours par les chasseurs saoudiens contre les zones civiles yéménites et cela alors que les forces armées yéménites ont annoncé un arrêt d’attaques contre les cibles saoudiennes, subordonné à un gel réciproque par l’Arabie de ses agressions contre le Yémen.

Au moins 22 civils, y compris des enfants, ont été tués cette semaine lors des raids aériens de la coalition saoudienne contre les provinces de Dhaleh et d’Omrane.

Les frappes ont eu lieu après que les combattants yéménites ont proposé d’arrêter les attaques de drones et de missiles balistiques contre l’Arabie saoudite.

« L’initiative de paix est toujours en marche et nous sommes patients », a déclaré Hisham Charaf, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de salut national. Et de poursuivre : «S’ils veulent la paix, nous sommes pour la paix. S’ils ne veulent pas la paix, ils savent comment nous pouvons les frapper durement ».

Les attaques menées, le 14 septembre, par les forces armées yéménites (armée + Ansarullah) contre des installations pétrolières saoudiennes, ont réduit la moitié de la production du pilier capital de l’OPEP et ont envoyé des ondes de choc sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Lors d’une conférence de presse organisée, mercredi soir (26 septembre), le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii a évoqué le nombre de raids aériens de la coalition saoudienne contre le Yémen à la suite d’une initiative proposée par le président du Conseil politique suprême yéménite, Mehdi Machat, sur un arrêt conditionnel des attaques contre l’Arabie saoudite pour dire : « Depuis l’initiative lancée par le président du Conseil politique suprême yéménite l’Arabie saoudite a lancé environ 150 frappes aériennes contre le Yémen ».

« Au cours de ces 12 dernières heures les provinces de Saada, Sanaa et Hajjah ont été respectivement frappées plus de 30, 4 et 2 reprises. Ces raids aériens ont coûté la vie à 22 civils dont des femmes et des enfants alors qu’une quinzaine d’autres ont été blessés », a-t-il indiqué.

Mehdi Machat a proposé, le vendredi 20 septembre, à l’Arabie saoudite de mettre fin à ses agressions rappelant que les forces armées yéménites avaient mis momentanément fin aux attaques de missiles et de drones contre les cibles saoudiennes.

« Si une trêve élargie s’installe au Yémen, le gouvernement de salut national, basé à Sanaa accueillera, à bras ouvert, tout dialogue sérieux et entrera lui-même et directement dans cette phase afin de parvenir à une solution politique plurilatérale », a fait remarquer le président du Conseil suprême révolutionnaire yéménite.

Source: Avec PressTV