Les Israéliens ont toujours décrit les missiles à haute précision de la Résistance comme leur première menace mais leurs centres de recherche indiquent désormais que les drones de la Résistance sont plus dangereux que les missiles en question.

Le régime israélien a envisagé de réviser sa stratégie militaire depuis l’automne 2017, date à laquelle la Résistance a réussi à abattre un avion de combat israélien, F-16.

Tel-Aviv se concentrait en effet sur les missiles à haute précision de la Résistance jusqu’à ce que les Yéménites commencent à utiliser des drones lors de leurs opérations.

Ces opérations et notamment les toutes dernières attaques sur Saudi Aramco, ont une nouvelle fois amené à la réflexion, les centres de réflexion et de recherches militaires israéliens. Ils se sont en effet demandé s’il fallait désormais se concentrer sur la menace-drone ou menace-missile ?

Michael Segall, chef de la division de recherches sur l’Iran auprès des renseignements de l’armée israélienne a prétendu dans un rapport qu’Israël qui était un des pionniers dans l’utilisation des drones, était maintenant en danger à cause de ces mêmes engins.

Des technologies qui ont surpris les sionistes

Michael Segall dans son rapport mentionne des attaques contre les services des renseignements militaires des forces de Mansour Hadi sur la base aérienne d’al-Aand dans le sud du Yémen, attaques menées par des drones yéménites en janvier 2019. Il met en garde contre le transfert de cette technologie au Hezbollah à l’instar de celle des bateaux piégés équipés de GPS censés à cibler les côtes palestiniennes occupées et les plates-formes pétrolières du régime israélien.

Le rapport du « Centre pour les affaires publiques de Jérusalem (Qods)» sur « l’utilisation des drones » s’est penché sur les dernières attaques menées ces derniers mois dans la région et en particulier par la Résistance palestinienne contre des cibles israéliennes et par Ansarallah contre l’Arabie saoudite, en prétendant qu’il est possible que l’Iran utilise des drones pour attaquer le régime israélien. Ce rapport prétend agilement que les attaques de drones contre l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis étaient des tests avant de prendre pour cible des centres israéliens.

Les illusions engendrées par la peur des Israéliens

D’autre part, un rédacteur du journal Israel Hayom a considéré le dévoilement du drone iranien Kian comme le début d’une guerre des drones. Cela montre à quel point les Israéliens ont peur de la performance des drones de l’axe de la Résistance.

Renforcement du Dôme de fer

L’une des solutions serait selon les experts israéliens de renforcer le Dôme de fer. Un auteur sioniste a déclaré que Rafael Advanced Defense Systems Ltd est développe depuis 2015 le système appelé le Dôme de fer en vue de le rendre capable d’intercepter des drones. Ce Dôme de fer a été conçu initialement pour intercepter les missiles.

Dôme anti-drone

Les Israéliens prétendent donc être en train de développer un nouveau système permettant d’intercepter les petits drones.

La société Rafael a mis au point un système appelé « Dôme de drone » qui ressemble au Dôme de fer. Rafael a prétendu sur son site le mois dernier que les petits drones constituaient un danger sécuritaire et qu’il fallait trouver un moyen pour les abattre.

« Ce système utilise un laser pour localiser et intercepter les petits drones », a indiqué le site.

Conclusion

Les informations circulant actuellement dans les milieux sécuritaires israéliens indiquent que ces derniers sont très concentrés sur la performance des drones de la Résistance. Nous verrons donc probablement des changements dans la stratégie militaire de ce régime d’ici un avenir proche.

