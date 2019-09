L’Iran a mis en garde contre une riposte sévère à la moindre agression contre ses territoires.

« La moindre agression contre l’espace maritime de l’Iran et ses territoires sera confrontée à une riposte dix fois plus sévère », a mis en garde le major-général Abdolrahim Moussavi évoquant les déclarations menaçantes du ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir au sujet de l’Iran et de l’attaque de drone yéménite contre les installations pétrolières de la compagnie Aramco.

« Nous n’avons pas de réponse aux propos d’un pays en échec comme l’Arabie saoudite », a déclaré le haut responsable militaire cité par Fars News.

« Leurs politiques [l’Arabie saoudite] contre les Yéménites ont échoué. Un Yémen qui subit toute sorte de catastrophes depuis cinq ans; ils n’ont même pas laissé une allumette entrer dans ce pays », a-t-il évoqué.

En marge de l’Assemblé générale des Nations unies à New York, Adel al-Jubeir a encore une fois accusé l’Iran d’être impliqué dans l’attaque de drone contre les installations pétrolières saoudiennes d’Aramco, affirmant que toutes options, y compris militaire, sont possibles pour contrer l’Iran.

Source: Avec PressTV