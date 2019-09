Le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a accordé un entretien exclusif au magazine iranien Al-Massir, qui relève du Bureau de sauvegarde et de diffusion des œuvres du guide suprême de la République islamique d’Iran l’imam Ali Khamenei.

Les idées principales de cette interview :



Le Hezbollah veille à avoir une bonne connaissance globale sur Israël, pour obtenir les informations nécessaires pour la prochaine guerre ou pour riposter à tout acte israélien…

Nous avons les informations nécessaires et les capacités de les obtenir. Nous nous tenons au courant de tous les événements dans l’entité de l’ennemi et des évolutions qui s’y passent, que ce soit à travers des moyens publics ou non publics…

Les informations que nous obtenons, quand bien même elles proviennent de canaux publics, elles font l’objet d’un travail de suivi, d’évaluation, d’enquête (sur leur bien fondé, ndlr), et d’étude approfondie pour en tirer les conclusions…

Le Hezbollah lit d’une façon continue Israël, sa raison, sa culture, ses traditions, ses coutumes , ses points forts, ses points de faiblesse, ses évolutions et ses évènements… il en découle que le Hezbollah dispose d’une perception globale et continue de ce qui se passe dans cette entité , de sorte que nous savons comment ils (Les Israéliens, ndlr) réfléchissent , ce qu’ils aiment, ce qu’ils détestent, par quoi ils sont influencés, quelles sont les divisions qui les touchent, leurs divergences politiques, leurs désaccords partisans, et les différences religieuses. Nous suivons même les évaluations de leurs dirigeants politiques et militaires. Tout ceci nous est fourni et nous donne une grande capacité pour savoir nous comporter avec cet ennemi et l’affronter en recourant aux différents moyens…

Dossier libanais : personne ne veut la guerre civile

Les USA empêchent le Liban de collaborer avec la Russie ou la Chine

Le gouvernement libanais peut très bien acheter des armes ou des munitions de la Russie. Mais il ne le fait pas parce que les Etats-Unis le menacent.

Le secrétaire d’état américain pour les Affaires étrangères Mike Pompeo vient au Liban, y rencontre les responsables libanais puis lors d’une conférence de presse, il s’adresse au peuple libanais et lui dit qu’il doit avoir le courage d’affronter le Hezbollah. Il n’obtient aucune réponse. Même nos adversaires politiques lui disent qu’ils ne peuvent pas affronter le Hezbollah et qu’ils ne veulent pas de guerre civile au Liban. Cela veut dire qu’ils refusent les directives américaines, parce que nous sommes forts et parce qu’ils sont bien conscient des dangers d’un conflit interne.

Au sud Liban : Israël est en posture de défense

L’ennemi se trouve dans une posture de défense. Alors que nous avons-nous pendant longtemps été en posture de défense. Maintenant, nous sommes en posture d’attaque. Nous les menaçons que nous allons entrer en Palestine occupée. L’équation a changé. Ceci fait partie des bénédictions de la victoire de la révolution islamique en Iran et du leadership de l’imam Khomeiny et de l’imam Khamenei. Grâce au soutien continu et à la position constante de la part de la République islamique d’Iran en faveur du Hezbollah et aux côtés des mouvements de résistance dans la région.

Les Etats-Unis soutiennent Israël dans le sud et empêchent les Libanais d’extraire leur pétrole et leur gaz dans le sud du Liban. Les sociétés qui viennent ont besoin de garanties et les USA sanctionnent toute société voulant extraire le pétrole ou le gaz dans cette région.

Relations avec la Syrie

Le Liban a besoin de la Syrie et de coopérer avec elle. Mais certains responsables dans l’Etat libanais, et parce qu’ils prennent en considération les liens avec les USA et l’Arabie, ils ne peuvent entreprendre une telle démarche.