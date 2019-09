Interviewé jeudi par Israel Hayom, le général Dror Shalom, directeur du département du renseignement dit bien craindre voir Israël être pris enfin pour cible d’une « frappe au missile des forces armées iraniennes ».

« Le commandant en chef de la Force al-Qods, Qassem Souleimani supervisera en personne cette opération », a pronostiqué Shalom avant de se perdre ainsi en conjecture : « ce serait une frappe qui impliquerait sans doute les missiles sol-sol, les missiles de croisière ou des drones de longue portée. L’Iran dispose de drones susceptibles de survoler une distance de 1 000 à 2 000 kilomètres et d’ailleurs il s’en est servi dans le golfe Persique”.

Shalom fait en effet écho à des constats de plus en plus « inquiétants » au sein des sources du renseignement de l’armée israélienne, mettant en garde la « détermination de l’Iran et de ses alliés à en finir avec l’emprise américaine dans la région ».

« Le refus des États-Unis à apporter une riposte militaire à la frappe au drone des Houthis contre Aramco, a placé l’alliance militaire Riyad-Abou Dhabi-Tel-Aviv dans une fort mauvaise posture. Qu’aucun dégel n’ait eu lieu à New York entre l’Iran et les États-Unis, cela ne fera qu’empirer la situation et exposer les alliés de Washington dans la région », estiment ces sources.

Même préoccupation chez DEBKAfile, site proche du renseignement de l’armée israélienne

« Les généraux israéliens travaillent sur deux hypothèses. Il n’y a aucune certitude que la prochaine «attaque punitive» de l’Iran et de ses alliés ne s’abattra pas contre Israël…. l’armée israélienne devant se préparer à repousser les missiles de croisière iraniens ou encore les drones explosifs susceptibles de viser des cibles stratégiques en Israël à partir de différentes sources : Iran, Irak, Syrie, Liban et / ou de la bande de Gaza ».

Et DEBKA de fustiger lui aussi les USA : » Le refus de l’administration Trump d’entrer en guerre contre l’Iran, menace l’alliance entre le renseignement militaire et le renseignement liant l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël. Au sein de l’armée israélienne, on croit que l’Iran et ses alliés ne laisseront pas passer une si belle occasion… »

Source: Avec Press Tv