Le commandant adjoint du CGRI en charge de la planification des opérations, le général de brigade Abbas Nilforoushan a déclaré qu’Israël n’est pas à la hauteur de l’Iran pour pouvoir le menacer.

« Nous avons réussi à détruire l’un des drones ennemis les plus avancés qui n’en possédaient que deux, avec un système à 100 % de fabrication iranienne qui est l’une des premières versions de notre système de défense aérienne », a-t-il rappelé en allusion au drone américain Global Hawk abattu le mois d’août dernier par un système antiaérien iranien alors qu’il venait de violer son espace aérien. Ce que les Etats-Unis ont démenti.

Selon le général des Gardiens de la révolution, de meilleurs exemples de ce système iranien sont en construction et « l’ennemi sait que ce n’est qu’une petite partie de nos équipements dévoilés ».

« Si l’ennemi pensait pouvoir attaquer militairement contre l’Iran, il ne l’aurait jamais reporté au lendemain », a-t-il indiqué.

« Une fois le drone d’espionnage américain abattu, ils ont voulu réagir et faire quelque chose pour sauver les apparences, mais ils ont hésité parce qu’ils ont compris que nous étions prêts à prendre des contre-mesures», a encore ajouté le général de brigade Nilforoushan.

Le commandant adjoint du CGRI a souligné que l’ennemi sait très bien que « s’il déclenche une guerre, ce n’est pas lui qui en annoncera la fin».

S’attardant sur les menaces anti-iraniennes proférées par des dirigeants israéliens, le haut-officier les a qualifiés de « méprisables » qui ne méritent pas « d’en parler ».

Israël « n’est pas à la hauteur de la République islamique d’Iran pour pouvoir la menacer. Nous l’assiégeons depuis l’est, l’ouest, le nord et le sud ».

Et de mettre l’entité sioniste en garde : «si Netanyahu et son équipe osent commettre une erreur, ils auront à ramasser des morceaux de Tel-Aviv de la Méditerranée et il ne restera plus rien d’Israël ».

Source: Avec Press Tv