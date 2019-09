Nouvelles données sur l’opération militaire de grande envergure « Victoire de Dieu » réalisée dans le sud de la province saoudienne de Najrane: 200 mercenaires et militaires yéménites et saoudiens pro Hadi y ont laissé la vie et quelque 2.000 autres ont été fait prisonniers, a indiqué le dimanche 29 septembre le porte-parole des forces armées yéménites fidèles à Ansarullah, le général Yahia Sarie. Selon lequel la plupart de ces miliciens sont des yéménites, les autres étant des Saoudiens.

Un responsable militaire fidèle au président yéménite contesté Abed Rabbo Mansour Hadi a quant à lui fait part pour l’AFP que le chiffre des prisonniers est « inférieur » à celui avancé par les Houthis, indiquant qu’il est proche de 1.300 soldats », dont 280 blessés.

Alors que l’AFP a constaté que M. Sarei n’a pas parlé des prisonniers saoudiens, celui-ci a déclaré pour la télévision libanaise al-Mayadeen TV que l’armée yéménite entend ne divulguer aucune information supplémentaire sur le sort des prisonniers saoudiens, ni sur leur sort s’ils sont morts ou vivats.

« Toute information à ce propos ne sera publiée que via le dialogue et les mesures mutuelles », a-t-il expliqué. Il a réitéré que trois brigades de l’armée de Hadi sont tombées.

Le général Sarie a également divulgué la date où l’opération a été lancée par l’armée yéménite et les combattants des comités populaires d’Ansarullah : le 25 août dernier. laissant penser qu’elle a duré plus d’un mois. Il a toutefois revu à la baisse la superficie qui a été libérée : 350 km2 au lieu de 500, comme il avait signalé le samedi 28 septembre.

Cette opération avait été précédée d’un travail de surveillance de plusieurs mois avant « d’entrainer l’ennemi vers la plus grande embuscade jamais réalisée depuis le début de la guerre ».

Toujours avant le lancement de l’attaque, rapporte le général Sarie, cette zone située aux confins avec la province yéménite de Saada, le bastion d’Ansarullah, était totalement encerclée au bout de 72 heures.

« 31 opérations ont été effectuées en utilisant les drones qui ont touché des régions des Etats de l’offensive ainsi qu’un site sensible à Riyad », a-t-il signalé.

Il est question d’après lui de plusieurs régions saoudiennes qui ont été les cibles de pilonnage de la part des forces d’Ansarullah à Najrane, Assir et Jazane, les trois provinces saoudiennes limitrophes du Yémen. L’aéroport de Najrane a à lui seul fait l’objet d’une dizaine de missiles balistiques.

Des images de l’offensive, des armes saisies et des militaires capturés ont été présentées aux médias pendant la conférence de presse: une attaque contre des véhicules blindés, des centaines d’hommes marchant les mains en l’air.

Selon l’AFP, la coalition arabe qui mène sous le commandement de l’Arabie saoudite la guerre contre le Yémen depuis 2015, pour maintenir au pouvoir Hadi n’a, ce lundi, pas encore réagi à ces informations.

Sources: Al-Manar; AFP, Press TV, Al-Mayadeen TV