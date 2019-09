Le gouvernement du Salut national de Sanaa proche de l’organisation houthie Ansarullah a libéré ce lundi 30 septembre 290 prisonniers, dont 42 rescapés d’une attaque aérienne dirigée par l’Arabie saoudite contre un centre de détention, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans un communiqué.

L’émissaire de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a salué cette initiative des rebelles, qui entre dans le cadre d’un accord conclu en Suède en décembre 2018, et a appelé « toutes les parties à assurer le retour en toute sécurité des détenus libérés dans leurs foyers ».

« J’espère que cette étape mènera à davantage d’initiatives qui faciliteront l’échange de tous les prisonniers (…) conformément à l’accord » de Suède, a-t-il ajouté.

Cette décision intervient au lendemain de l’annonce faite par le porte-parole des forces alliés de l’armée et des comités populaires d’Ansarullah d’avoir conquis quelque 350 km2 de la zone limitrophe de la province saoudienne de Najrane, au bout d’une opération de grande envergure qui s’est déroulée durant plus d’un moins. Quelques 2.000 militaires et miliciens yéménites et saoudiens y ont été capturés

Ils ne font pas partie des prisonniers libérés lundi, rapporte l’AFP.

Cet accord, négocié sous l’égide de l’ONU, porte sur une trêve à Hodeida, ville portuaire stratégique de l’ouest du Yémen, un échange des prisonniers et des mesures de désescalade autour de la ville de Taëz (sud-ouest).

Le volet concernant l’échange de prisonniers n’a jusqu’ici pas été appliqué, en dépit de réunions entre gouvernement et rebelles et l’élaboration d’une liste de milliers de personnes détenues.

Peu avant l’annonce du CICR, Abdel Kader Mortaza, un responsable des Houthis, avait annoncé dans une conférence de presse à Sanaa avoir présenté aux Nations unies « une initiative unilatérale consistant à libérer 350 prisonniers, dont 3 Saoudiens ».

Le CICR a rappelé avoir facilité entre avril et août 2019 le transfert de 31 mineurs précédemment détenus en Arabie saoudite vers Sanaa, où ils ont été réunis avec leurs familles.

Source: Avec AFP