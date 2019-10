Le Leader de la Révolution islamique a reçu en audience, ce mercredi 2 octobre, de hauts commandants du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

L’Ayatollah Ali Khamenei a annoncé la défaite de la politique US dite « pression maximale » face à l’Iran. Une politique de sanctions économiques extrêmes teintées de menaces militaires pour laquelle l’administration Trump a opté dès le mois de mai 2018, date à laquelle elle s’est retirée de l’accord nucléaire.

Dans l’optique du Leader de la RII, les Américains ont échoué dans la campagne de pression maximale sur l’Iran.

« La politique dite de « pression maximale » des Américains face à l’Iran a échoué. Les États-Unis s’imaginaient qu’en se focalisant sur la politique de « pression maximale », la RII finirait par capituler. Or, à l’heure qu’il est, ils semblent avoir compris que c’est là une politique qui leur porte plus préjudice qu’elle nous en porte à nous. Dernièrement, ils en ont été même à nous supplier pour engager la RII dans un processus de retrait et de capitulation. Ils ont même fait appel à leurs amis européens, mais ils ont échoué et continueront à échouer jusqu’au bout », a-t-il fait remarquer.

Plus loin dans ses propos, l’Ayatollah Khamenei a fait allusion à la menace brandie par l’Europe d’un retrait de l’accord de Vienne, menace qui vise à pousser l’Iran à stopper le processus de réduction de ses engagements nucléaires : « Et bien nous allons continuer à réduire nos engagements à tire de l’accord de Vienne avec sérieux et application. L’Organisation de l’énergie atomique s’en est chargée et elle devra poursuivre ce processus jusqu’à ce que l’on parvienne au résultat escompté. »

Source: Avec PressTV