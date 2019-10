Le ministre de l’Énergie, Reza Ardakianian, a annoncé que « 220 projets d’approvisionnement en eau et en électricité seraient lancés dans diverses provinces d’Iran à partir du 20 mars 2020″.

Le ministère compte lancer un vaste programme d’eau et d’électricité chaque semaine, comprenant 220 projets dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de son transfert dans les villes, de la purification et de l’assainissement, ainsi que du transfert de l’eau vers les centrales et les centrales électriques ».

Il a souligné que « le ministère de l’Énergie, a profité de l’embargo et s’efforçe de ne pas arrêter la production d’eau et d’énergie du pays ».

Il a souligné que « cette année était l’une des meilleures années en termes d’énergie, enregistrant un approvisionnement du réseau public avec 3 800 MW d’électricité ».

Source: Farsnews