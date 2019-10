Afin d’empêcher la domination du dollar sur les marchés mondiaux, la Russie a augmenté la part de l’or et d’autres devises de change pour diminuer fortement la part du dollar.

La hausse du commerce russo-chinois signifie que les deux pays n’abandonneront pas leur mission de trouver une alternative au dollar américain, selon des analystes.

Les grandes économies mondiales, dont la Chine et la Russie ainsi que plusieurs autres pays tels que l’Iran et la Turquie sont les pionniers de la lutte contre la domination du dollar dans les marchés mondiaux, ont signé durant les deux dernières années des accords bilatéraux et multilatéraux pour remplacer le dollar par les monnaies locales.

La tendance prend de l’ampleur alors que Washington utilise l’accès au système de paiement en dollar comme une arme pour s’en prendre aux nations et individus qui enfreignent les lois unilatérales américaines, même en dehors des États-Unis.

La méthode la plus récente mise en place par la Russie et la Chine pour contrer la domination du dollar consiste à utiliser des actifs autres que le dollar et à effectuer d’importants achats en or.

La Russie a réduit de moitié en un an la part de son dollar américain provenant de ses réserves de change, préférant donc augmenter ses avoirs en or, en yuan et en euro, ont révélé des données récentes de la banque centrale du pays.

La part du billet vert a chuté de 43,7% à 23,6% en 12 mois à partir de mars 2018, a déclaré la Banque centrale de Russie dans son rapport publié le mardi 1er octobre.

Le document a été publié avec six mois de retard en raison de la « grande sensibilité des prix aux actions des principaux acteurs du marché », y compris de la banque centrale elle-même.

La devise chinoise a vu la plus forte augmentation des réserves de change russes avec des avoirs en yuan passant de 5% à 14,2%, tandis que les réserves d’or sont passées de 17,2% à 18,2%.

La baisse de la part du dollar et la diversification des réserves nationales dans les réserves de change de la Russie ont commencé en 2017. Moscou continue de renforcer ses avoirs en devises et en or, ajoutant 27,2 milliards de dollars à ses coffres pour atteindre 487,4 milliards de dollars au cours de la période considérée.

Portées par les acquisitions de devises ainsi que par les achats d’or, les réserves internationales de la Russie ont dépassé de demi-billion de dollars depuis lors, pour atteindre 532,6 milliards de dollars le 20 septembre.

Les réserves russes sont principalement constituées de flux de trésorerie liquides, y compris les marchés boursiers, l’or, les devises et le droit de tirage spécial (DTS) détenus en tant que dépôts auprès de la Banque russe.